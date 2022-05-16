Fed對通膨反應遲鈍 伯南克：「這是個錯誤」

聯準會 (Fed) 前主席伯南克 (Ben Bernanke) 表示，Fed 在等待解決通膨問題時犯了錯誤，成為自 1980 年代初以來最嚴重的事件。

伯南克曾領導 Fed 度過 2008 年爆發的金融危機，並主導了前所未有的貨幣政策擴張，他在接受 CNBC 專訪時指出，何時應該採取行動抑制通膨，這個問題「很複雜」。

他表示，「問題是它們為什麼會反應遲鈍？回想起來，沒錯，這是個錯誤。」「而且我相信他們也同意這是一個錯誤。」

與伯南克一樣，鮑爾 (Jerome Powell) 領導的 Fed 在 2020 年 3 月新冠疫情爆發時被要求採取積極行動。大部分的行動比照金融危機發生之後採取的方式，但規模更大。

在美國經濟從危機中復甦之後，Fed 仍保持著史上最寬鬆的政策。但現在，Fed 正在收緊政策，升息和縮表將從 6 月開始。然而，它也正面臨批評，等了太久才退出，以至現在面臨每年 8.3% 的通膨率。

伯南克表示，他理解鮑爾會等待的原因，「其中一個原因是他們不想衝擊市場。」「在 2013 年的『縮表恐慌』(Taper Tantrum) 期間，鮑爾是我的理事會成員，那是一次非常不愉快的經歷。他想經由給人們更多警告來避免這種事情。因此，漸進主義是 Fed 沒有在 2021 年年中對通膨壓力做出更快反應的幾個原因之一。」

2020 年夏末，Fed 改變其政策框架，表明它將允許通貨膨脹率高於正常水準，以確保全面和包容性的就業復甦。

當通膨在 2021 年春季開始高於 2% 的目標時，Fed 官員表示，預計這將是「暫時的」，因為疫情的特定因素將會減弱。而最近幾天，幾位 Fed 官員開始為這些回應進行辯護，指稱當通膨更加持久時，他們開始使用「前瞻指引」來告訴市場即將出台更緊縮的政策。

伯南克補充說，Fed 要做的一件事是，當前的通膨速度雖然與 1970 年代末和 80 年代初的惡性通脹類似，但與上次物價的高漲幅不同。

一個重要因素在於，現在的 Fed 被視為通膨鬥士，可信度更高，支持升息的人也更多。

伯南克說，「有很多人支持 Fed 現在收緊政策的事實，即使顯然看到對市場的影響。」「你知道，像是房價等方面都會受影響。所以我認為目前情況更好的一些方面是因為我們從 70 年代學到了很多教訓。」