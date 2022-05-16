曾經的世界霸主 日本汽車面臨新時代的挑戰

日本汽車曾經是世界第一，但在汽車電動化的潮流下，目前面臨著更多的新挑戰。

過去日本車工業在全球市場風光一時，被全球各大車廠視為可敬對手，尤其在 1980 年代之後，日本車的節能表現幾乎無人能出其右，加上妥善率良好、維護成本低，也逐漸讓本田、豐田、日產等日本車品牌，在全球建立起良好口碑。

豐田於 1997 年推出第一代 Prius 油電混合動力車，而更成熟的第二代 Prius 在好萊塢名人李奧納多狄卡皮歐 (Leonardo DiCaprio) 的加持之下聲名大噪，油電混合動力車在車壇上的地位也逐漸鞏固。

三菱在 2009 年展開純電動車 i-MiEV 的量產，隔年日產也推出純電動車 Leaf、並曾於多年期間寫下全球最暢銷電動車的紀錄，不過在強敵特斯拉接連推出多款功能更先進、性能更強大的電動車款後，日產 Leaf 的光環也逐漸黯然失色。

而在全球最大汽車市場中國，由於官方的強力後盾，電動車新興企業如雨後春筍般崛起，不論是一般代步的陽春型電動車、或是豪華型的高階車款，各個價格帶的選擇可說是琳瑯滿目，日本車廠的電動車戰略就相對顯得太過保守。

歐美國家的眾多傳統車廠，雖然原本也堅守燃油引擎車市場，不過在各國政府大力推動綠能、脫碳等政策之下，也都一改以往態度，積極加速電動車的研發，全新電動車的推出速度更是令人吃驚。

相較之下，日本車廠的電動化步伐就顯得相當牛步，不禁令人擔憂日本的電動車發展會被其他國家狠狠甩在後頭。

豐田、本田、日產、速霸陸等日系車廠，自去年開始也不約而同的紛紛宣布將大力發展電動車，並訂下明確目標，目的除了配合日本政策之外、有相當程度也應該是出現了危機意識。

不過日本在馬達、電池等電動車關鍵零組件的研發、專利和生產等，仍然握有相當優勢，未來發展值得密切關注。