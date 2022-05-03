現代超車豐田 今年首季奪全球燃料電池車市占冠軍

據《韓聯社》周二 (3 日) 報導，南韓現代汽車 (Hyundai) 的燃料電池車 (FCV)，在 2022 年第 1 季奪下全球市占冠軍，去年同期市占冠軍的日本豐田 (Toyota) 則退到第二，本田 (Honda) 排名第三。

根據市場調研機構 SNE Research 周二 (3 日) 公布的最新數據，2022 年第 1 季全球燃料電池車銷量達 3939 輛、年減 2.7%；由於車用晶片短缺和材料價格上漲，外加俄羅斯侵略烏克蘭等外部因素，導致全球燃料電池車市場的銷售表現疲軟。

其中，現代汽車燃料電池車銷量年減 5.4% 至 1710 輛，豐田和本田則分別以 33.9% 和 3.9% 的市占率分居二、三名。

去年第 1 季市場龍頭日本豐田，由於第 2 代 Mirai 銷量大幅下滑，導致該公司今年第 1 季的燃料電池車銷量年減 31.8% 至 1337 輛；與此同時，本田今年第 1 季共賣出 154 輛燃料電池車，較去年同期增長 65.6%。

SNE Research 提到，現代在惡劣的市場環境下、銷量減幅維持個位數，但豐田則受供應鏈問題和天然災害等因素、衝擊較大，降幅達 31.8%。