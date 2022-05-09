豐田在印度投資185億元 推動汽車電動化

豐田汽車的印度法人 Toyota kirloskar Motor 上周六 (7 日) 宣布，將砸下 480 億印度盧比 (約新台幣 185 億元)，在印度進行脫碳的相關投資。當前印度政府正積極推動電動車，豐田擬在印度南部卡納塔卡省的工廠，生產電動車相關零件等。

據《日本經濟新聞》周一 (9 日) 報導，豐田汽車的印度法人 Toyota kirloskar Motor 已經和卡納塔卡省政府簽訂投資備忘錄，不過並未透露投資相關的具體時間表等。

印度汽車市場以汽油車為大宗，在面對空氣汙染等環境問題，印度政府目標於 2030 年、要將電動車的銷售比率提升到 30%。印度總理莫迪 (Narendra Modi) 也曾在 2021 年表示，該國目標於 2070 年之前要達成溫室氣體零排放。

今 (2022) 年 3 月，Toyota kirloskar Motor 針對燃料電池車 (FCV) Mirai，在印度當地道路和氣候條件等進行評估，並與印度當局簽下備忘錄；不過印度的電動車銷售，則由印度汽車大廠塔塔 (Tata)(TTM-US) 等搶得先機。

另外，日本鈴木汽車也在今年 3 月宣布，將投資約 1044 億印度盧比 (約新台幣 403 億元)，要在印度西部古吉拉特省進行電動車和電池生產。

根據印度汽車製造商協會 (SIAM) 統計，2021 年 (至 2022 年 3 月) 的印度國內乘用車銷售台數約 306 萬輛；其中 Toyota kirloskar Motor 賣出約 12 萬輛，市占率 4%。