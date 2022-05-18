市場好震盪 布局多重資產卡安心

為了抑制自 1980 年代初以來最熱的通膨，Fed 今年以來已經升息 3 碼，並表示將從 6 月份開始縮表，Fed 打擊通膨的鷹姿，讓市場惶恐不安，在此氛圍下，股債市均面臨震盪，也加大了投資難度!

多空交戰無法避免，多重配置是王道!

專家建議，波動環境下，更宜採行「多重資產」布局策略，以「野村多元收益策略」為例，透過「股票」、「非投資等級債」、「投資等級債與可轉債」三位一體的投資組合，同時兼顧「資產增值力」、「多元收益力」與「靈活防禦力」三大目標，才能在震盪的市場環境中全方位的捕捉收益良機。

瞄準波動市場下的投資契機

市場變動之快同時也創造了許多布局機會，以股市為例，原本高高掛、買不起的優質股票，隨著市場回檔修正，變得相對便宜，加上外界原本擔心的殖利率倒掛危機已經解除，(註 1) 根據歷史數據顯示，過去在殖利率倒掛後，美國股市近半年、一年及兩年累積報酬中位數表現不俗，分別達 6.6%、14.3% 及 18.0%。

此外，根據彭博資料顯示，股市仍呈現資金淨流入，其中以美國淨流入幅度最大，產業方面，資金則明顯從成長股轉向大型價值股。

債市方面，升息期間投資等級債表現受到壓抑，但非投資等級債收益率卻顯得更具新吸引力，加上違約率持續下降，持續受到市場青睞。

三管齊下 兼顧增值、收益及防禦

野村多元收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 會根據目前市場情勢，調整「股票」、「非投資等級債」、「投資等級債與可轉債」三大資產比重，以追求投資組合「最適化」。舉例來說，2021 年 12 月，Fed 態度轉鷹，該檔基金逢高部分獲利了結高估值股票部位，轉進非投資級債增添收益、降低淨值波動；最新布局方向仍是以美國為主，整體股票部位略降，但加碼現階段最具優勢的價值股、和布局受惠通膨的能源、原物料等 ETF，透過 ETF 讓股票部位在追求報酬外，也能同時兼顧防禦色彩；非投資等級債部位仍高於投資等級債部位，透過短天期債券減少利率風險，同時維持可轉債部位增加投組的曝險機會。

回顧過去 20 年 Fed 兩次升息期間，分別是 2004/6~2006/6，及 2015/12~2018/12, 野村多元收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 主要持有的資產類別，包括美國股票、ETF(標普 500)、美國非投資等級債、美國投資等級債、可轉債，(註 2) 年化報酬率均為正報酬，分別為 8.4%、7.5%、3.0% 及 6.8%。

此外，由於這檔基金囊括股息、債息、權利金等多元收益來源，因此擁有自成立以來平均 8% 的年化配息率 *。不過配息率還是會因實際情況有所調整，且過去歷史配息率不代表未來配息率。

套句巴菲特的名言：「別人貪婪之時恐懼，別人恐懼之時貪婪」，時勢造英雄，波動環境下，除了掌握時機外，還要選到對的多元資產，才能為自己創造更多獲利機會。了解更多產品資訊 。

野村證券投資信託股份有限公司｜110 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)｜客服專線：(02) 8758-1568｜野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw

(註 1) 資料來源：Bloomberg, Citi Research, 野村投信整理；資料日期：2022/03。本資料統計自 1999/12 月至 2021 年 12 月，標的指數為標普 500 指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。(註 2) 統計過去 20 年兩次聯準會升息期間，2004/6~2006/6 及 2015/12~2018/12，兩段期間主要資產的年化報酬率。資料來源：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：過去 20 年來聯準會兩次升息期 2004/6~2006 / 及 2015/12~2018/12。指數：美股 (標普 500)；美國非投資等級債 (彭博巴克萊美高收指數)；美國投資等級債 (彭博巴克萊美國投資級債指數)；可轉債 (美林美銀可轉債指數)。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本文提及經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故是類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人需審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。【野村投信獨立經營管理】AMK01-220500054