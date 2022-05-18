升息迫使外資撤離亞股 法人看好半導體有基本面撐腰

受升息與通膨影響，亞股今年以來賣壓沉重，尤其科技股更是首當其衝，但投信認為，在獲利佳等基本面支撐下，仍看好半導體與科技股的後市。

美股劇烈震盪，外資持續從亞股提款落跑，統計外資上週對亞股持續賣超，其中印度股市失血 18.32 億美元，另外，包括台股、韓股也成外資提款對象。

施羅德亞洲股票投資團隊主管 Robin Parbrook 表示，亞股面臨拋售賣壓，主因是居家工作帶動對設備的需求已見頂，加上手機銷售量疑慮；此外，全球經濟疲軟，對於科技產品的需求也普遍放緩，短期市場需求下降也可能因此下調獲利預期，但團隊對科技股長線看好態度不變。

Robin Parbrook 指出，目前市場大趨勢多與半導體環環相扣的，包括電動汽車 (EV)、智能電網、充電網絡、聯結系統、數據使用、人工智慧 (AI)、雲端服務或自動化，且都正處於這些技術轉型的起點。

舉例來說，在美國約有 2.5 億輛內燃機貨車與汽車需要被替換，包括電池、動力系統、駕駛系統以及車內其他功能都需要半導體產品，平均而言電動車產業中的半導體含量約為 1000 美元。

此外，多數國家正在進入 5G 轉換週期，而 5G 手機需要大量額外的晶片來管理電源和連接功能。

Robin Parbrook 認為，市場或許對半導體產能有供過於求疑慮，考量已經宣布且大量的半導體建廠計劃，預期某些領域會出現供過於求的情況，但整體而言，對於整體產業發展並不至於過度擔憂。

