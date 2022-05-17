無懼升息干擾 生技股挾兩優勢逆勢突圍

升息、通膨與政治地緣等雜音，衝擊股債市場表現，但生技股卻挾併購、新藥等優勢逆勢突圍，但從彭博資訊統計，聯準會啟動升息循環第一年，各產業類股的漲跌幅，其中生技製藥排名居前，與半導體及軟體等科技類股並駕齊驅。

富蘭克林華美投信指出，這顯示在升息期間，生技與科技等成長型股票不一定表現不佳，長期來看仍明顯比多數產業表現突出。

富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示，生技醫療股在去年就提前因升息疑慮進入修正，目前股價處在低位，而且從大盤角度來看，過去 11 次升息期間 (1946 年 4 月至 2018 年 12 月)、標普 500 指數有 7 成機會是呈現上漲的。

而過去四次升息循環下，生技股平均報酬為 18%，可見升息不一定對市場造成負面影響，生技醫療類股在升息期間也不乏上漲機會。

劉翠玲分析，對於生技醫療產業而言，除有穩定的醫療需求支撐，加上有來自於研發創新或併購題材的驅動，因此升息實際干擾較小，而目前生技醫療股價大幅折價，對於機構法人與長線投資人而言極具吸引力，且通常當 8 成生技股跌破年線後，都可視為進場買點。

劉翠玲指出，大型生技公司目前手握充足現金，受到升息造成的融資成本增加壓力較小，但因市場競爭與未來成長目標持續增加，大型公司必須擴展產品線或提升醫療技術，確保產品的市佔率與競爭力，而手上握有獨家醫療技術或專利藥物之小型生技公司，就成為被大型公司物色的潛在併購對象。

劉翠玲分析，在小型生技股回檔較深且目前評價面低估之下，提升大型生技公司加速併購的機會和誘因，預期今年有望看到更多大型公司對小型股的併購交易，帶動整體生技產業的併購行情增溫。

整體而言，由於生技產業研發創新不間斷，目前基金操作上看好基因療法和基因編輯、免疫腫瘤和精準腫瘤領域發展，同時也對於近期如阿茲海默症、其他神經退化性疾病以及自體免疫疾病所推出之新藥前景樂觀看待。

此外，受疫情影響，新藥推出和預購案件暫有延誤，但生技醫療、製藥等各領域創新速度加快，將有機會帶動後續相關股價表現，建議可持續逢低布局，長期投資。