〈財報〉日產汽車全年財測看淡 稱晶片荒將成新常態

日本第三大汽車製造商日產汽車（Nissan）周四（12 日）公布亮眼財報，不僅 2021 會計年度淨利首度轉虧為盈，上季營益也優於市場預期，然而在晶片荒、成本上升與中國疫情封控措施下，預料 2022 會計年度營益將持平，並稱「晶片短缺將成為新常態」。

日產汽車 2021 會計年度全年淨利報 2,155 億日圓，超出預期的 2,050 億日圓，也是自 2018-19 會計年度以來首次獲利，而前一年度 2020 年則虧損 4,486 億日圓。

該公司 2021 會計年度第四季（截至 3/31）營收下滑 11% 至 2.271 兆日圓，低於 FactSet 調查分析師預估的 2.555 兆日圓，不過營益報 560 億日圓，優於去年同期虧損 190 億日圓，遠高於 Refinitiv 調查分析師平均預估的 383 億日圓。

展望未來，由於日產汽車無法將逐漸飆升的成本轉嫁給消費者，而且在俄烏衝突與中國封控措施之下，開始面臨供應鏈停頓問題，與大多數公司一樣開始發出獲利惡化的警告，包括其最大競爭對手豐田汽車（Toyota Motor）日前表示，原物料成本前所未有的上漲，可能導致全年利潤減少五分之一。

日產汽車預估 2022 會計年度營收成長 18.7% 至 10 兆日圓，但營益僅成長 1% 至 2,500 億日圓，遠低於 Refinitiv 調查分析師平均預估的 3,185 億日圓。

日產汽車也預估，在今年 4 月開始的 2022 會計年度，原物料與物流成本將成長約 1.5 倍至 2,120 億日圓，其中鋼鐵與鋁的將成本占一半以上，同時也預料本會計年度的物流成本將額外增加 450 億日圓。

日產汽車營運長 Ashwani Gupta 在財報會議中表示：「半導體短缺是一種新常態，就像流行病一樣，我們必須接受它，因為這不會在明天早上就結束」。該公司財務長 Stephen Ma 表示，將透過保護措施與提前預訂原物料應對價格上漲。

至於與 Renault 的合作方面，日產汽車執行長內田誠表示支持夥伴 Renault 分離電動車業務計畫，但此舉是否會加強雙方的聯盟合作還有待觀察。

今年 4 月 Renault 表示為追趕特斯拉 (TSLA-US) 與福斯等競爭對手，拆分電動車業務在內的所有選擇都在考慮之中，包括可能的上市計畫。不過此舉卻引法外界猜測，即 Renault 可能會考慮降低其在日產汽車的持股比例。

Renault 擁有日產 43.4% 的股份，而日產汽車擁有 15%Renault 無表決權股份，雙方的合作結構長期以來一直是摩擦的根源。