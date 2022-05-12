〈財報〉孫正義軟銀集團基金績效大幅惡化 股價大跌

由孫正義領軍的軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 週四 (12 日) 公布最新財報，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 全年淨損達 1 兆 7080 億日圓、寫該公司最糟紀錄，而 2020 年度純益達 4 兆 9879 億日圓 (日本企業最佳紀錄)。主因是全球成長股的行情下跌，以及基金投資績效大幅惡化。軟銀未公布財測數字。

軟銀集團股價周四 (12 日) 收在每股 4491 日圓，較前一個交易日大跌 8.03% 或 392 日圓。

基於 IFRS 會計準則的 2021 年度全年合併財報關鍵數據：

營收報年增 10.5% 至 6 兆 2215 億日圓。

稅前虧損報 8695 億日圓。(前年度報 5 兆 6704 億日圓獲利)

歸屬公司股東淨損報 1 兆 7080 億日圓。(前年度報 4 兆 9879 億日圓獲利)

願景基金 1 號 (SVF 1) 和願景基金 2 號 (SVF 2) 的投資損失報 3 兆 7388 億日圓，前年度 (2020 年度) 的投資獲利高達 6 兆 2920 億日圓。而在 2022 年 3 月底時的投資狀況，願景基金 1 號持有 82 檔股票 (其中包括 22 家上市公司)，投資額達 703.7 億美元，公平價值達 785.7 億美元；願景基金 2 號持有 250 檔股票 (其中包括 14 家上市公司)，投資額達 465.9 億美元，公平價值達 459.8 億美元。

孫正義在周四下午的財報說明會上強調，與兩年左右之前相比，阿里巴巴風險和中國風險已減輕不少。

安謀 (ARM) 業務方面，2021 年度的營收年增 43%，軟銀集團也正積極推動安謀赴美 IPO 上市事宜。孫正義表示，希望安謀股票能早日上市。

而關於俄羅斯及烏克蘭情勢，軟銀集團表示截至 2022 年 3 月底，該公司在這兩個國家都未持有直接投資。另外在願景基金 1 號的外部投資家當中，並沒有俄羅斯投資家在內。雖然一部分的集團公司有在俄、烏兩國推動業務，且與俄國企業有生意往來，但相關業務及交易對於該公司合併財務報表所帶來的影響有限。