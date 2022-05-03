晶片短缺+原物料漲價 網通設備大廠掀漲價潮

電信網通設備巨頭 Nokia 等業者近日紛紛指出，現階段原物料上漲、供應鏈瓶頸情況下，開始將成本壓力轉嫁給下游客戶，國內外網通設備廠掀起一波漲價潮，可望帶動營收進一步成長。

Nokia 執行長 Pekka Lundmark 表示，目前積壓訂單非常強勁，新合約都有出現成本增加的現象，目前每一筆新訂單都必須單獨定價協商，並盡可能將成本轉嫁給客戶。

設備商瞻博網路 (JNPR-US) 執行長 Rami Rahim 指出，隨著原料與零件成本上升、晶片短缺，公司已啟動漲價，預計下半年將會開始挹注營收。Wi-Fi 設備商 Extreme Network (EXTR-US) 執行長 Edward Meyercor 認為，第一季營收部分來自產品漲價。

美國無線網路設備大廠 Airspan (MIMO-US) 與 FWA 設備大廠 Cambium 也表示，近期公司將受到通膨、晶片短缺和供應鏈瓶頸等問題影響，因此也將提高價格。

網通大廠中磊 (5388-TW) 總經理王煒表示，原料漲價已成事實，因此客戶也願意接受轉嫁；合勤控 (3704-TW) 執行長楊國榮指出，今年產品將啟動漲價，預估轉嫁效應兩季後開始發酵。

另外，玻璃大廠康寧 (GLW-US) 光纖業務最新營收成長主要動能也來自於產品漲價，執行長 Wendell Weeks 表示，較好的產品價格正在推動公司營運增溫。

相較消費性電子產業，網通業由於晶片短缺，整體仍供不應求，需求面強勁，美國電信巨頭 AT&T (T-US) 與 Verizon (VZ-US) 近期皆指出，光纖、5G FWA 等設備需求非常強勁，市場解讀，預計新一波漲價潮可望能成功轉嫁至客戶，帶動網通設備業者營收向上。