〈財報〉車用晶片仍供不應求 恩智浦看好營收連7季創紀錄

恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) 周一 (2 日) 盤後公布第 1 季財報，營收優於市場預期且再度刷新紀錄，公司預估本季營收可望連七季創新高，顯然比車用晶片同業更樂觀，盤後股價漲逾 1%。

恩智浦 2022 會計年度第 1 季 (4 月 3 日止) 淨利幾乎倍增至 6.57 億美元，折合每股盈餘 2.48 美元，優於 FactSet 分析師調查的每股 2.23 美元。第 1 季營收年增 22% 至 31.4 億美元，超越分析師所估的 31 億美元。

展望第 2 季，恩智浦預估營收介於 31.75 億至 33.75 億美元，調整後營業利益介於 11.04 億至 12.32 億美元。兩者分別優於分析師預估的 31.5 億美元營收和 10.9 億美元營益。

F2022 Q2 財測，取自 NXP IR

在華爾街對晶片業一片擔憂聲中，恩智浦執行長 Kurt Sievers 透過聲明說：「我們對 2022 年強勁成長的預期正在實現。客戶需求依然強勁，尤其是我們專注經營的加速成長引擎。整體而言，市場需求仍大過供給，所有終端市場的庫存仍低。」

半導體業者雖然陸續公布不錯的財報，但對前景看法好壞參半。同為車用晶片大廠，德州儀器 (TXN-US) 日前發布審慎的財報，主因中國防疫封控可能影響客戶的生產設施，不過，產品布局較廣泛的英特爾 (INTC-US) 看好全年銷售，高通 (QCOM-US) 也發布強勁的財測。接下來焦點將是美國周二盤後的超微 (AMD-US) 財報。

恩智浦四大終端市場是汽車、工業和物聯網、行動、通訊和基礎設施等。第 1 季財報顯示，其汽車晶片事業的營收成長 27% 至 15.6 億美元，工業和物聯網事業營收增加 19% 至 6.82 億美元、通訊和基礎設施晶片業務營收也增加 18% 至 4.96 億美元，行動事業營收年增 16% 至 4.01 億美元。

周一隨著半導體股大反彈，恩智浦 (NXPI-US) 股價收高 3.6% 至每股 177 美元，財報出爐後，盤後股價上漲 1.21%。