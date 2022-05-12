〈美股早盤〉通膨擔憂揮之不去 四大指數開低 那指跌逾1%

美國公布 4 月生產者價格指數 (PPI) 持續升高，暗示通膨壓力仍持續存在，市場擔心可能促使聯準會（Fed）近一步收緊貨幣貨幣政策，美股周四（12 日）開低，將標普 500 指數推至一年多以來低點，逼近熊市邊緣。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 1%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 0.5%。

美國 4 月 PPI 年升 11%，高於預期的 10.7%，但低於上月修正後的 11.5%。4 月核心 PPI 年增 8.8%，低於預期的 8.9%，前值為 9.2%。4 月 PPI 月增率報 0.5% 符合市場預期、核心 PPI 月增率報 0.4%，低於預期的 0.6%。

最新公布的通膨數據並未緩解投資人擔憂，4 月的 PPI 數據表現看起來跟昨日公布的消費者物價指數（CPI）類似，不過後者較前月數值有所下滑，然而降幅不大，暗示通膨仍然存在。

另一方面，股市面臨的問題是，隨成本不斷增加，企業不得不漲價因應，進而導致消費者通膨加劇，促使 Fed 加快升息步伐，對經濟與企業獲利成長構成威脅。此外，一些企業無法將價格提高至足夠的水準以應對成本，導致利率受到嚴重衝擊。

同日公布的上周初領失業金人數報 20.3 萬人，較前次修正後的 20.2 萬增加 1,000 人，高於市場預期的 19.5 萬人。續領失業金人數報 134.3 萬人，低於市場預期的 138 萬人。

國際油價走勢仍然波動，一方面是對全球經濟衰退影響需求的擔憂，另一方面是俄烏戰爭影響供應，此外中國疫情也是影響因素之一，截稿前 6 月到期的西德州原油期貨略漲 0.07%，至每桶 105.79 美元，7 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.44%，至每桶 107.04 美元。

截至台北時間周四（12 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Lordstown(RIDE-US) 早盤勁揚 7.85%，至每股 1.63 美元

電動車新創公司 Lordstown Motors 已完成 2.3 億美元資產出售案，把俄亥俄州組裝廠部分資產賣給台灣鴻海公司，報銷特定營運和擴張成本之後，將取得 2.6 億美元收益。

Rivian(RIVN-US) 早盤大漲 12.04%，至每股 23.08 美元

美國電動車新創公司 Rivian 第一季財報不如預期，每股虧損 1.77 美元，營業虧損 16 億美元，營收報 9,500 萬美元。分析師預估值分別為每股虧損 1.45 美元、營業損失 15 億美元、營收 1.31 億美元。儘管財報欠佳，但展望不變，全年交車量目標保持在約 2.5 萬輛。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 3.72%，至每股 101.30 美元

儘管迪士尼第二季串流媒體訂閱用戶增長高於預期，但經調整後每股獲利僅報 1.08 美元，不如市場預期的 1.19 美元，營收報 192 億美元，也不及市場預期的 203 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周（截至 5/7）初領失業金人數報 20.3 萬，預期 19.5 萬，前值 20.2 萬

美國上周（截至 4/30）續領失業金人數報 134.3 萬，預期 138 萬，前值 138.7 萬

美國 4 月 PPI 年增率報 11%，預期 10.7%，前值 11.5%

美國 4 月 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 1.6%

美國 4 月核心 PPI 年增率報 8.8%，預期 8.9%，前值 9.6%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.6%，前值 1.2%

華爾街分析：

紐約 FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 表示，美國與高通膨的鬥爭尚未結束，但市場仍可以鬆一口氣，因為通膨沒有變得更糟，Fed 可以按計畫在 6 月和 7 月升息 2 碼（50 個基點），沒有理由更迅速地採取行動來對抗通膨。

花旗集團駐紐約經濟學家 Veronica Clark 說：「隨著服務價格持續走高，Fed 可能越來越難否認工資價格螺旋動態正在發生，而這意味著市場須面對 Fed 政策進一步鷹派的風險。」

ING 經濟學家稱，沒有跡象表明 Fed 將在本輪緊縮周期中變得更加放鬆，Fed 比大多數其他國家央行更有理由將其政策利率降至中性，這應該是未來幾個月支撐美元的核心。