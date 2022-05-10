鉅亨美股雷達：多位Fed官員將發表談話 特斯拉否認上海廠再度停工

美股重要看點：

多位 Fed 官員將發表談話。格芯 (GFS-US)、西方石油 (OXY-US)、Coinbase(COIN-US) 等將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.014%，美股期貨週二 (10 日) 上升，道瓊期貨漲 0.57%，標普 500 期貨漲 0.63%，那斯達克 100 期貨漲 1.01%。

美國聯準會 (Fed) 多名官員將發表談話。觀察家認為，Fed 決策委員對三個關鍵問題的看法，可能決定美國利率和經濟未來的路徑，包括：利率必須升到多高，才能讓通膨回到 2% 平均通膨目標；Fed 對於讓通膨率最終回到 2% 的意志有多強烈；Fed 是否會允許經濟衰退。

Fed 日前宣布升息 2 碼 (50 個基點) ，是 22 年來最大升息幅度， 6 月開始縮減資產負債表，主席鮑爾還排除未來一口氣升息 3 碼的可能性。

聯準會 (Fed) 周一 (9 日) 警告，持續性的高通膨與急遽上升的利率，是美國經濟近期面臨的最大風險，俄烏衝突也為金融穩定帶來威脅。

不過，Fed 也表示，自去年底發布上一份金融穩定報告以來，許多家庭財務狀況持續改善，部分是受到強勁的就業市場、高個人儲蓄、疫情補助計畫與房價上漲影響。

美股近期持續下跌，恐慌拋售情緒蔓延下，自上周三 (4 日) 收盤以來，美股科技巨頭市值已蒸發超過 1 兆美元，光是蘋果 (AAPL-US) 市值就損失逾 2000 億美元。

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 預估，標普 500 指數很快就會跌入熊市，這次跌幅可能高達 30%，下行壓力可能會持續整個夏天。

那斯達克指數今年已跌約 25%，深陷熊市當中，標普指數則自 1 月 3 日的高點下跌約 16%。Rosenberg 認為：「我們正走向熊市，標普大型成分股正在逐步崩跌，而如果標普這次下跌 30%，我認為這是可能的，該指數將跌至 3,460 點。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

路透周一 (9 日) 引述知情人士報導，在重啟生產三周後，特斯拉 (TSLA-US) 上海工廠因供應問題再度停產，且不確定何時復工。不過，特斯拉發言人否認了這項說法。

因上海封城，特斯拉從今年 3 月 28 日起停工，並於 4 月 18 日宣布復工，沒想到復工僅三周，又再度傳出停工消息，顯示在對抗疫情的同時，製造業運作依舊面臨高度不確定性。

不過，特斯拉發言人表示，未收到這類通知，儘管在上海長期實施的防疫封控期間，其上海工廠的物流受到了一些干擾，但並未停止生產。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

有蜘蛛俠和蝙蝠俠相助，AMC 第一季雖未能獲利，但已讓虧損低於市場預期，周一 (9 日) 盤後股價一度漲逾 4%。

2020 年 AMC 因應新冠疫情關閉全球所有營運地點，如今已擺脫疫情，業績復甦取得長足的進步，但因今年頭 3 個月推出的新電影數量有限，意味著能出售的電影票數量不及疫情前水準。

執行長 Adam Aron 周一表示：「我們今年第一季的業績是公司兩年來最強勁的第一季表現。」

AMC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Meta (FB-US) 從靠廣告支撐的社交網路平台邁向硬體驅動的科技公司，這回再為推展元宇宙跨出下一步，開設了首家零售店「Meta Store」。

前名為臉書的 Meta 為了表彰深耕元宇宙的決心而更名，其專司打造元宇宙基礎設施的 Reality Labs 部門雖然第一季虧損 30 億美元，但緊鑼密鼓籌備下一代產品。

Meta 首家實體店毗鄰其位於加州 Burlingame 的 Reality Labs 總部，店內空間 1500 平方英呎，主要展示 3 款產品，其中對提升元宇宙採用率最重要的產品是 Quest Two 虛擬現實 (VR) 耳機，第二個產品是 Meta 與雷朋合作的智慧眼鏡 Ray Ban Stories，最後一項產品是視訊通話設備 Portal，Meta 將其作為居家工作 (WFH) 以及家庭聯繫的解決方案。