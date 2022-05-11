美參院表決通過人事案 庫克成Fed首位女性非裔理事

密西根州立大學經濟學教授庫克 (Lisa Cook) 周二 (10 日) 獲得美國參議院表決確認，成為聯準會 (Fed) 首位女性非裔理事。

參議院以 51 票同意、50 票反對通過這項人事案，由副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 打破平局。

庫克是密西根州立大學的經濟學和國際關係教授，曾在前總統歐巴馬 (Barack Obama) 任內擔任白宮經濟顧問，是繼 Fed 準副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 後，第二位獲得參議院確認的 Fed 提名人選。

參議院預期本周稍晚針對 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 和 Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 的人事提名案進行表決。

為了抑制飆升的通膨，Fed 上周同意將聯邦資金利率目標區間調升半個百分點至介於 0.75% 到 1% ，鮑爾並暗示在接下來 2 次會議採取類似的升息行動。

一些分析師預期，Fed 新任理事對升息的態度可能沒那麼激進，不過，只要通膨率遠高於央行的 2% 目標，他們就不太可能放慢緊縮步伐。庫克和傑佛森曾在今年 2 月的參議院聽證會上表示，打擊高通膨是央行的首要任務。