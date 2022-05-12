〈財報〉中國疫情限制 Kate Spade品牌東家Tapestry削減獲利預期

Tapestry (TPR-US) 周四 (12 日) 表示，中國對新冠疫情的嚴格限制正在導致其精品手袋和服裝在這個關鍵市場的訂單枯竭，促使這家 Kate Spade 品牌所有者降低了全年獲利預測。

擁有 Gucci 品牌的 Kering SA 和雷朋眼鏡製造商 EssilorLuxottica 也發出類似的警告，並特別強調主因就是北京的清零政策，該政策還堵塞了高速公路、滯留工人和關閉工廠。

Tapestry 尤其容易受到危機的影響，因為其大部分 Coach 和 Kate Spade 商品都是由亞洲製造商生產的，尤其是越南和中國大陸。

該公司預計全年每股獲利為 3.45 美元，而此前估計為每股 3.60 美元至 3.65 美元。由於中國的封鎖加劇了困擾該行業一年多的供應鏈危機，它還面臨更高的成本。

截至 4 月 2 日的第 3 季，中國大陸的銷售額下降逾 10%。

但在北美較高的銷售價格和對精品的韌性需求有助 Tapestry 抵銷了這個打擊，淨銷售額增加 13% 至 14.4 億美元。根據 Refinitiv IBES 數據，這個數字超出分析師平均預期的 14.2 億美元。

歐洲精品同行，如路易威登的所有者 LVMH，其大部分產品在其國內市場生產，也受益於北美需求的強勁銷售成長。

Tapestry 調整後每股獲利 51 美分，超過預期的 41 美分。