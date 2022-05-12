〈財報〉Rivian Q1不如預期 但維持全年產量目標 盤後股價大反攻

美國電動車新創公司 Rivian 周三 (11 日) 盤後公布的 2022 會計年度第 1 季財報不如預期，但燒錢速度較去年第 4 季和緩，且維持全年產量目標不變，使股價擺脫近日因福特賣股變現的陰霾，盤後大漲 7%。

Rivian 第 1 季每股虧損 1.77 美元，營業虧損 16 億美元，營收 9500 萬美元。分析師預估值分別為每股虧損 1.45 美元、營業損失 15 億美元、營收 1.31 億美元。

第 1 季營業支出約 7.6 億美元，低於去年第 4 季的 8.4 億美元。這項數據剔除可能每季浮動的股票薪酬。

儘管財報欠佳，但展望不變，全年交車量目標保持在約 2.5 萬輛。Rivian 並公布，第 1 季共生產 2553 輛電動卡車，已經交付 1227 輛，從去年第 4 季的僅 909 輛上升。

Rivian 執行長 RJ Scaringe 說，產量和交車量出現落差的原因是時程安排得太緊湊，並不是品質或其他問題，市場需求依然強勁。Rivian 仿效特斯拉向消費者直接販售，並未透過汽車經銷商。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 盤後股價大漲 7.28%。該股周二重挫 9.61% 至每股 20.60 美元，創收盤新低，主因大股東福特汽車證實媒體周末有關賣股變現的報導。Rivian 股票閉鎖期已屆滿，根據周二的申報資料，福特以每股 26.80 美元賣股 800 萬股，變現 2.144 億美元。

財報顯示，截至第 1 季尾聲，Rivian R1 系列休旅車保留訂單增至 9 萬筆，其中 1 萬筆是在 3 月宣布漲價後訂購的。

電動車新創燒錢速度受矚目

Rivian 第 1 季帳上現金約 170 億美元，比市場預期少 10 億美元。資本支出展望不變，全年預估約 26 億美元，營業費用可能落在 48 億美元。

在所有電動車新創公司當中，Rivian 是資金最雄厚的一員，卻也是燒錢燒最快的一個。投資人密切關注電動車新創公司的現金水位，包括 Canoo、Lordstown 都在財報中透露需要更多資金，否則可能無法實現量產。

電動車新創公司中，Rivian 資金最雄厚，也最會燒錢。(圖: Rivian 官網)

Canoo(GOEV-US) 周二表示，第 1 季用掉約 7 億美元資金，目前正試圖取得 6 億美元融資，該公司並警告持續經營能力面臨重大疑問，股價崩跌 22%。Lordstown(RIDE-US) 則表示，上市後已花用約 9 億美元，為了實現量產，需要額外 2 億美元資金。

近來高成長的新創公司遭遇股市賣壓，Rivian 更因在 3 月把產量目標大砍一半，使投資人格外關注產能。該公司已找來加拿大汽車零件製造商麥格納 (Magna) 代工部門主管 Frank Klein，他預定 6 月 1 日上任，將負責解決供應鏈問題和提升產量。

Rivian 去年 11 月以每股 106.75 美元掛牌上市，至周三收盤共跌 80%。