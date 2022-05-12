〈財報〉超越肉類Q1利潤遭新品肉乾拖垮 盤後挫逾21%

超越肉類 (BYND-US) 周三 (11 日) 盤後公布第一季虧損高於預期，主因該公司推出新產品植物肉乾「Jerky 」，嚴重拖累利潤率，盤後股價重挫多達 25%。

執行長 Ethan Brown 表示，為了支撐其策略，公司毛利率遭到「暫時性巨大的打擊」，亦即透過與百事可樂的合資企業推出植物肉乾 Jerky 的策略。

超越肉類重申，全年營收預期為 5.6 億美元至 6.2 億美元。

近時確認，超越肉類周三收低 13.83%，盤後下挫 5.57 美元或 21.28%，報每股 20.60 美元。

Q1 (4/2 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

每股虧損：調整後 1.58 美元 vs. 1.01 美元

營收：年增 1.2% 至 1.095 億美元 vs. 1.123 億美元

淨損：1.005 億美元

毛利率：0.2%

調整後 EBITDA：虧損 7890 萬美元

超越肉類第一季淨損 1.005 億美元，較去年同期為淨損 2730 萬美元或每股 43 美分的虧損擴大。

第一季毛利率自去年同期的 30.2% 萎縮至 0.2%。

財務長 Phil Hardin 表示：「雖然我們對該產品初期銷售狀況和強烈的顧客回饋感到興奮，但 Jerky 產品的製造仍對這一季的毛利率造成重大阻力。」

Hardin 表示，Jerky 肉乾史無前例的大規模推出，販售地點達 5.6 萬處，因此公司的生產「昂貴且效率低。」

但公司高層試圖安撫投資者，預期第一季會是今年利潤的低谷，下半年 Jerky 肉乾的生產應該會更有效率。

超越肉類第一季總交易量年增 12.4% (不含定價或貨幣波動影響)，然而，每磅營收淨額下降 10%。該公司表示，第一季增加提供給國際客戶的折扣，且調降歐盟地區的售價。

Brown 提到，消費者有自冷藏肉類替代品轉向冷凍肉類替代品的趨勢。

靠著雜貨類 Jerky 肉乾上市，美國地區第一季營收年增 4%，但美國食品服務營收 (包含對餐廳和大專院校的銷售額) 下降 7.5%，雖然雜貨部門的營收成長 6.9%，但除了 Jerky 以外的產品銷售均萎縮。

超越肉類表示，國際雜貨商店和食品服務門市銷售的肉類替代品磅數增加，但國際市場的營收仍下降 6.2%，其中外匯因素也造成不利影響。