〈財報〉供應鏈瓶頸揮之不去 Rivian全年產量目標砍半 盤後挫逾12%

美國電動車新創 Rivian Automotive(RIVN-US) 周四 (10 日) 美股盤後公布，去年第四季財報遜於華爾街預估，受供應鏈瓶頸持續干擾，該公司預期今年產量僅達 2.5 萬輛，較原先目標砍半，並警告全年毛利率將落入負值。

Rivian 在致股東信中警告，短期內恐無法倖免於供應鏈瓶頸，這類問題至少會持續到今年，為前景增添複雜性。

受部分零件短缺干擾，Rivian 預期今年生產量僅達 2.5 萬輛，並表示若非供應鏈限制，今年有能力產出足夠電動車，使全年交付量超過 5 萬。

面對供應鏈挑戰、通膨以及漲價壓力，Rivian 還警告今年將實現負毛利率。

Rivian 並未公布全年營收展望，但預期今年營運虧損為 47.5 億美元，資本支出 26 億美元。Refinitiv 預期 Rivian 全年調整後每股虧損將達 4.97 美元，營收約 31.6 億美元。

因財報不佳加上全年產量悲觀，Rivian 盤後股價重挫 12.56%，報每股 35.99 美元，該股今年迄今已跌約 60%。

Q4 財報關鍵數據 vs.Refinitiv 匯集分析師預期

營收：5400 萬美元 vs.6000 萬美元

淨虧損：24.6 億美元，去年同期為 3.53 億美元

調整後每股虧損：2.43 美元 vs. 1.97 美元

Rivian 表示，截至 3 月 8 日，其電動皮卡 R1T 和多功能 SUV R1S 預購訂單已達 8.3 萬輛，高於去年 12 月中旬時的 7.1 萬輛，今年迄今生產量則為 1410 輛。

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 在電話會議上表示，亞馬遜的電動貨車 EDV-700 產量將在第二季顯著增加，但沒有透露今年已向亞馬遜交付多少輛電動貨車。

Scaringe 也說，公司正積極擴大與亞馬遜的商業合作，今年將開始生產為亞馬遜設計的第二台電動貨車 EDV-500。目前亞馬遜持有 Rivian 約兩成股份，已向後者下訂 10 萬輛電動貨車。