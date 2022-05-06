〈貴金屬盤後〉Fed緊縮引爆市場恐慌 黃金期貨上漲

美股周四 (5 日) 回吐前一日聯準會 (Fed) 決議後的漲幅並暴跌，黃金期貨收高，但因美元、美債殖利率均上揚，漲幅受到抑制。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 6.9 美元或 0.4%，報每盎司 1875.70 美元。

Fed 主席鮑爾周三表示未考慮一口氣升 3 碼 (75 個基點) 之後，股市大漲，但周四豬羊變色，美股暴跌，市場似乎突然意識到，Fed 積極打擊通膨的方向並未改變。

State Street Global Advisors 黃金首席策略師 George Milling-Stanley 預期黃金可能取得一些進展，因為隨著 Fed 把注意力放在壓制俄烏戰爭引發的高通膨，股市重挫，黃金等實質資產則受到青睞。

他補充說，黃金在過往的升息循環中都有強韌的表現。

投資人消化 Fed 貨幣緊縮影響的同時，美債殖利率和美元周四雙雙勁揚。10 年期美債殖利率突破 3%，ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.3%。

殖利率上揚，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本攀高，美元升值則對美元計價的大宗商品不利，代表其他貨幣的買家面臨更高成本。

黃金第 1 季大漲 6.6%，在一片黯淡的金融市場成為少見的亮點，富國銀行認為，黃金第 2 季也將鎮守在不錯的支持價位，年底目標價介於每盎司 2000 美元到 2100 美元，「如果股市報酬平淡、實質殖利率仍低，投資人的焦點和資金將回到黃金身上。」

經濟數據低迷也為黃金提供助力。美國周四公布，上周首次請領失業救濟金人數增加 1.9 萬人，達到 20 萬人，第 1 季生產力折合年率下滑 7.5%，寫下 1947 年以來最大降幅，單位勞動力成本年增 11.6%

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