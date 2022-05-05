Fed升息50基點 10年期美債殖利率回升至2.97%

在聯準會 (Fed) 升息 50 個基點後，10 年期美國國債殖利率周四 (5 日) 上午攀升至 2.97%。

美東時間清晨 6 點 20 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 4.1 個基點至 2.956%。30 年期國債殖利率上升 3.2 個基點至 3.035%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三 (4 日) 宣布將基準利率上調 0.5 個百分點，這是自 2000 年以來的最大單次升息，但符合市場預期。

Fed 還公布了從 6 月開始縮減資產負債表的計劃。

然而，Fed 主席鮑爾表示，升息 75 個基點並不是聯邦公開市場委員會 (FOMC)「積極考慮的」。10 年期國債殖利率周三下午下跌。

Latitude Investment Management 創始人兼 CEO 賴特 (Freddie Lait) 表示，鑑於人們擔心像是聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard) 等人最近發表的升息 75 個基點，市場出現紓壓式反彈是可以理解的。

即使如此，他表示，Fed 仍將繼續其鷹派升息之路，以便在未來 6、7 個月內將利率恢復到 3% 左右的水準。

賴特說，因此他認為「趨勢仍在發揮作用，今年以來的走勢很可能會延續下去」。

由於擔心通膨上升和 Fed 更激進的升息可能會減緩經濟成長，10 年期美國國債殖利率周一 (2 日) 達到 3%。

之後，指標 10 年期殖利率走軟，但仍處於高點，投資人密切關注關鍵經濟數據。

每周申請失業救濟人數將於美東時間周四上午 8:30 公布。備受關注的非農就業報告預計將於美東時間周五 (6 日) 上午 8:30 發布。

關於俄烏戰爭，五角大廈發言人柯比 (John Kirby) 表示，經過數周的補給和重新定位努力，俄羅斯人在頓巴斯地區取得的進展不均衡。即使如此，在俄羅斯加強對烏克蘭東部和南部的攻擊之際，美國及其盟國仍急於提供額外的安全援助。

周四將拍賣價值 350 億美元的 4 周票據和 300 億美元的 8 周票據。