投資專家警告：美消費者處在臨界點 Fed恐無法有效遏制通膨

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 警告，美國消費者正處於臨界點，而聯準會 (Fed) 將無法有效遏制通膨飆升。

Boockvar 表示，這涉及一個問題，就是消費者會在甚麼時候對這些不斷上漲的價格感到不安。在低階消費族群上，已經開始面臨不安。TransUnion 的研究數據顯示，具有高信用風險的消費者族群，拖欠率已經上升。

Boockvar 指出，由於價格持續上漲，消費者將暫停支出。這些是無可避免的，因為價格對喜歡折扣的美國消費者來說很重要。他認為，所有收入水準的消費者如今都處於臨界點，準備要延遲購買，直到價格有所下降，這將對整體經濟帶來痛苦後果。

Boockvar 說道：「這將會是 40 多年最激進的緊縮週期。考慮到經濟活動以及市場對廉價資金的依賴程度，我認為經濟實現軟著陸是不可能的。」此外，他也表示：「如果軟著陸的可能性很低，意味著我們將陷入衰退，那企業獲利數據也將會下降。」

調查顯示，多數專家預期，至今年底，Fed 會將利率升至 2.25%，並且終端利率 (Terminal Rate) 將在 2023 年 8 月達到 3.08%，較 3 月的預估高出 72 個基點。隨後，利率將在 2023 年底降至 2.6%。

值得關注的是，在 Fed 的緊縮步調較預期更為激進以及通膨維持高點的情況下，多數受訪的專家也都認為 Fed 將難以實現「軟著陸」。