〈貴金屬盤後〉Fed未考慮升息3碼 黃金期貨電子盤反彈上漲

黃金期貨周三 (4 日) 收低，但電子盤交易反彈，主因是聯準會 (Fed) 主席鮑爾淡化以更大幅度升息的可能性，美債殖利率和美元雙雙回落。

Fed 決策聲明發布前，6 月交割的黃金期貨價格收盤小跌 1.8 美元或不到 0.1%，報每盎司 1868.80 美元。

黃金期貨在電子盤交易回升，美東時間下午 5 點左右，報每盎司 1873 美元。

7 月交割的白銀期貨收盤下跌 27 美分或 1.2%，報每盎司 22.40 美元。

Fed 周三決議升息 50 個基點 (2 碼)，並宣布 6 月起將開始縮減資產負債表。Fed 通常一次升息 1 碼，這次的升幅是 2000 年以來首次一舉升息 2 碼。

鮑爾表示，針對接下來幾次會議中，投票委員對繼續升息 2 碼已有廣泛共識，並透露，Fed 官員未積極考慮升息 3 碼一事。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「Fed 宣布升息 2 碼，這已經在市場意料之中，因此安撫一些緊張情緒。」

他解釋，美元指數在 Fed 決議出爐後失去動能，因而帶動最近被超賣的黃金上漲，超賣原因是一些人認為 Fed 為了抗擊通膨，可能升息 3 碼。

Fed 主席鮑爾在記者會中說「通膨過高」之後，ICE 美元指數 (DXY) 跌到盤中新低，10 年期美債殖利率也下滑。

殖利率下滑可以降低持有黃金這類不孳息資產的機會成本，此外，美元升值對以美元計價的大宗商品不利，代表使用其他貨幣的買家付出更多錢。

美銀全球策略師則在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議出爐前說，金價已經深度修正，跌到接近支持看多觀點的最後防線。