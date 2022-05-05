〈美股早盤〉市場消化Fed升息消息 通膨與經濟衰退擔憂浮現 四大指數齊跌

儘管聯準會（Fed）將利率上調 0.5 個百分點以遏止通膨失控，但市場對通膨擔憂再度浮現，美股周四（5 日）開低走低，回吐前一日 Fed 宣布升息後的部分漲勢。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 400 點或近 1.21%，那斯達克綜合指數跌逾 2%，標普 500 指數跌近 1.5%，費城半導體指數逾 2.5%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）一如預期宣布升息 2 碼，將利率調升至 0.75%-1% 區間，並將於 6 月開始縮表，試圖抑制 1980 年初以來最熱通膨，主席鮑爾發表鷹中帶鴿的言論，強調聯準會降低通膨的決心，並平息一次升息 3 碼的市場擔憂。

與此同時，跟隨全球央行邁出升息步伐，英國央行（BOE）周四升息 1 碼（25 個基點），將基準利率從 0.75% 上調至 1%，為 2009 年以來最高水準。此次為英國央行第四次升息，以應對目前逾 10% 的通膨率，不過該行也警告英國經濟可能陷入衰退。

英國央行將今年經濟成長預期維持在 3.75%，不過將 2023 年的預測從先前預估的成長 1.25% 下調至收縮 0.25%，並將 2024 年的成長預期從先前預估的 1.0% 下調至 0.25%。

經濟數據方面，美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 20 萬人，較前次修正後的 18.1 萬增加 1.9 萬人，高於市場預期的 18.2 萬人，創自去年 7 月以來最大單周增幅，也是今年 2 月中旬以來最高水準，儘管如此，仍與就業市場吃緊與薪資進一步上漲情形相符。

同日，美國第一季勞工生產率以近 75 年來的最快速度下降，主因是新冠病例激增與勞動力成本飆升。不斷上升的新冠病例數、失控的通貨膨脹和俄羅斯入侵烏克蘭，都削弱了經濟活動，但大多數經濟學家仍預計今年稍後經濟會恢復成長。

國際油價方面，油國組織與其夥伴國（OPEC+）部長會議決定 6 月每日仍溫和增產 43.2 萬桶，無視於歐盟正考慮禁止進口俄羅斯原油，可能導致國際石油供應短缺，截稿前，布蘭特原油期貨上漲 2.89%，至每桶 113.32 美元，西德州原油期貨上漲 2.63%，至每桶 110.65 美元。

個股方面，美國證券交易委員會（SEC）日前又將 88 家中概股加入「預計摘牌」名單，使得名單上的中概股數量上升至 105 家。在新增的公司中，包括華能國際、中國鋁業、嗶哩嗶哩、拼多多、36 氪、騰訊音樂、攜程、小鵬汽車、京東、中國移動、網易、蔚來汽車、中國石油、科興生物等各行業知名公司。

截至台北時間周四（5 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.77%，至每股 50.91 美元

根據美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，馬斯克已經從包括甲骨文公司 (ORCL-US) 聯合創始人埃里森（Larry Ellison）和紅杉資本（Sequoia Capital）在內的投資人獲得 71.4 億美元的資金，資助他以 440 億美元收購推特。

此外，最初反對收購的沙烏地阿拉伯投資人賓塔拉爾（Alwaleed bin Talal）親王也同意將其 18.9 億美元的推特持股投入交易而不是兌現。

Shopify(SHOP-US) 早盤大跌 15.68%，至每股 521.33 美元

加拿大電商 Shopify 美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，營收年增 22% 至 12 億美元，略低於市場預估 12.4 億美元，經調整後每股獲利僅 0.2 美元，遠低於市場預期 0.64 美元。此外，Shopify 也給出謹慎財測，因為在缺乏新的消費刺激資金情況下，疫情時期的業績成長已放緩。

Shopify 同日也公布將以價值 21 億美元的現金和股票交易方式，收購美國物流公司 Deliverr，以緩解供應鏈混亂局面。

Etsy(ETSY-US) 早盤暴跌 16.83%，至每股 90.93 美元

電商平台 Etsy 儘管第一季每股獲利報 0.6 美元，符合市場預期，營收報 5.79 億美元，優於市場預期的 5.75 億美元，但由於消費者可支配收入下降，Etsy 第二季營收估介於 5.4 億至 5.9 億美元之間，低於市場預期的 6.28 億美元，第二季商品銷售總額估在 29 億至 32 億美元之間，也低於市場預估的 34 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周（截至 4/30）初領失業金人數報 20 萬，預期 18.2 萬，前值 18.1 萬

美國上周（截至 4/23）續領失業金人數報 138.4 萬，預期 140 萬，前值 140.3 萬

華爾街分析：

Hermes 投資管理公司信用部門共同主管 Fraser Lundie 表示，高通膨與全球經濟前景走弱的共同作用，引發投資人對央行在不給經濟造成過重負擔的情況下，能升息到何種程度的擔憂。

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示，市場昨日出現寬慰的反彈，但周四股市面臨的挑戰將開始顯現，儘管通膨已經或可能將要觸頂，但其他宏觀經濟因素將給投資人與利率走勢帶來壓力，考慮到所有外部因素，包括俄烏戰爭、中國疫情封鎖、供應鏈等問題將大宗商品價格推至高位，未來仍存有大量的不確定性。

Vanda Research 全球宏觀策略師 Viraj Patel 表示，很難判斷未來幾周誰將成為股市的大規模買家，這是一場等待催化劑出現的遊戲，需要從經濟數據中獲得更多信心，若不是顯示通膨觸頂，就是經濟正在放緩，Fed 不需要採取如此激進的措施。