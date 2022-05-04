〈俄烏衝突〉歐盟擬逐步禁止俄國石油進口 國際油價走高

歐盟提議對俄羅斯實施第六輪制裁，包括分階段禁運俄國石油，以及對俄國最大銀行實施制裁，並禁止俄國廣播公司使用歐洲無線電波，其中石油禁令消息影響國際油價周三（4 日）漲逾 3%。

截稿前，西德州原油期貨上漲 3.49%，至每桶 105.99 美元，布蘭特原油期貨上漲 3.3%，至每桶 108.43 美元。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）周三提議，針對俄國進行分階段實施石油禁運，並對該國最大銀行進行制裁，以加深對俄國的經濟孤立。

范德賴恩在歐洲議會表示：「我們將在 6 個月內和年底前逐步停止進口俄國原油和精煉石油產品。這將是對所有俄國石油、海運和輸油管、原油和精煉石油的全面進口禁令。」同時也承諾將對歐洲經濟影響降至最低。

不過一名歐盟人士透露，根據目前合約，匈牙利與斯洛伐克仍能繼續購買俄國原油直到 2023 年底。

對此，克里姆林宮發言人德米特里．佩斯科夫表示，俄國正在考慮各種選擇以回應歐盟制裁，並稱該制裁將大幅提升歐洲公民的生活成本。

SEB 大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示，俄國石油目前聲名狼藉，這場對「好」、「壞」石油的能源戰爭才剛剛開始。

除石油之外，歐盟新制裁也將衝擊俄國最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和其他 2 家銀行。先前已有數家俄國銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

范德賴恩稱，歐盟將俄國最大銀行的聯邦儲蓄銀行和其他兩家主要銀行排除在 SWIFT 之外，藉此打擊俄國金融體系，並將該國金融業完全孤立於全球體系之外。

有知情人士稱，除俄國聯邦儲蓄銀行外，另外兩家銀行分別為莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）和俄羅斯農業銀行（Russian Agricultural Bank）。

不過這項提議需要獲得歐盟所有 27 個成員國同意才能生效。其中匈牙利與斯洛伐克特別依賴俄國能源進口，再加上兩國與俄國的購買合約到今年底，要通過提議恐怕有困難。