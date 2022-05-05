Bath & Body Works CEO因健康因素請辭 同步退出董事會

Bath & Body Works (BBWI-US) 周四 (5 日) 在一份證券文件中宣布，CEO 梅斯洛 (Andrew Meslow) 因健康原因辭職。

他也將退出 Bath & Body Works 董事會。

這些變化將於 5 月 12 日生效。該文件沒有具體說明梅斯洛健康問題的性質。

梅斯洛於 2020 年 5 月接任 Bath & Body Works 的 CEO，當時它與內衣製造商維多利亞的秘密 (Victoria"s Secret)(VSCO-US) 一起仍屬於母公司 L Brands 旗下品牌。他在這家公司工作了十多年。

去年，L Brands 分拆為兩家上市公司，Bath & Body Works 和 Victoria"s Secret。

在新冠疫情期間，Bath & Body Works 憑藉其龐大的洗​​手液和肥皂業務一直是零售贏家。隨著消費者在家中花費更多時間的同時採購蠟燭和其他自我護理用品，其銷售額也出現成長。

在截至 1 月 29 日的當季，Bath & Body Works 的淨銷售額為 30 億美元，同比成長 11%。

在 2021 年上漲之後，其股價今年以來下跌約 22%。