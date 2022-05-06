〈美股盤中〉鮑爾鷹中帶鴿言論市場不買帳 四大指數暴跌

聯準會（Fed）為平抑 40 年來高漲的通膨，日前如期宣布升息 2 碼並將於 6 月開始縮表，雖然主席鮑爾言論鷹中帶鴿，然而卻未能緩解投資對今年大幅度升息的擔憂，受科技股、大型成長股拖累，美股 4 大指數早盤開低走低，截至盤中跌幅擴大，其中道瓊工業指數暴跌逾 1,000 點，那斯達克指數跌近 5%。

截稿前，道瓊工業指數大跌 1,118.80 點或 3.28%，那斯達克指數跌 630.48 點或近 4.86%，標普 500 指數跌 162.43 點或近 3.78%，費城半導體指數跌 153.99 點或近 4.87%。

以科技股為主的那斯達克指數幾乎抹去前一交易日所有漲幅，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta(FB-US)、特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 的跌幅在 4.5% 至 6.5% 之間。

標普 11 大板塊血流成河，大型成長股、科技股領跌。(圖：finviz)

標普 500 指數 11 個主要板塊全部走低，非必需品板塊跌幅近 5%。

鮑爾日前在聯邦公開市場委員會（FOMC）後明確排除在 6 月 15 日一次升息 3 碼（75 個基點）的可能性，不過華爾街投資分析師表示，市場不會買帳，因為先前許多 Fed 官員以表示針對高通膨需要加快升息步伐，引此鮑爾此次鷹中帶鴿言論未能撫平投資人對 Fed 可能採取激進政策的擔憂。

目前市場聚焦在勞工部周五（6 日）即將公布的非農報告，以從中了解就業市場的強勁程度與尋找該數據對貨幣政策影響的線索。

此外，對於 Fed 政策舉措的擔憂，一些大型成長型企業憂喜參半的業績、俄烏衝突與中國應對疫情的封控措施等因素重創華爾街，讓原本優於預期的財報季蒙上一層陰影。

截稿前，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用以衡量市場恐慌的波動率指數（VIX）飆升至 31.72 點。