〈俄烏衝突〉美國天然氣期貨價格飆漲近14年新高

俄國入侵烏克蘭對全球能源市場造成嚴重破壞，美國天然氣價格周二（3 日）飆升至近 14 年以來新高。

華爾街早盤交易中，亨利港（Henry Hub）天然氣價格一度飆漲逾 9%，至每百萬英熱單位（mmBtu）8.14 美元，為 2008 年 9 月以來最高。

OTC Global Holdings 資深副總裁兼首席數據分析師 Campbell Faulkner 表示，天然氣價格飆漲是由於「市場環境趨緊」，包括歐盟考慮對俄國實施第六輪制裁，包括該國的能源企業。此外，美國天然氣產量也在下降，天然氣儲存量比去年同期下滑 21%。

隨市場越來越擔心今年夏天發電廠燃料庫存可能供不應求，過去兩個交易日，天然氣價格上漲 12% 以上，4 月的漲幅接近 30%。對美國液化天然氣（LNG）需求激增也推動價格迅速上漲，擴大整體經濟的通膨壓力。隨著公用事業公司把增加的投入成本轉嫁出去，消費者的電費也在上漲。

EBW Analytics 指出，隨氣溫逐漸上升將迎來冷氣用電高峰，天氣模式的變化將刺激天然氣需求，比預期還快變熱的天氣是主要推高價格的上漲因素，任何天氣進一步升溫都可能對近期的高點構成挑戰。

天然氣公司 Williams Cos 執行長 Alan Armstrong 表示，儘管天然氣價格大幅上漲，但美國電力與工業產業的需求仍在持續成長，令人驚訝的是這種需求缺乏彈性。