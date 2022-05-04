〈俄烏衝突〉俄羅斯改變侵烏策略 以併吞占領地區為目標

俄烏戰爭迄今將近 10 周，俄軍眼見只在烏東地區有一些成果，準備改變入侵策略，知情人士透露，俄國正在推動成立占領地政府、要求民眾以盧布交易、設置連到俄國伺服器的網路以及舉辦入俄公投，以推動占領地全面分離為目標。。

俄國總統普丁一開始的目標是推翻澤倫斯基政府，並在烏克蘭大多數地區成立親俄政權，最新目標顯然相去甚遠。但另一方面，這也意味著俄烏之間停擺一段時間的和談遙遙無期。

烏克蘭總統澤倫斯基在和談中開出的條件之一，是俄國放棄 2 月 24 日之後占領的所有地區，由於和談希望渺茫，烏克蘭正打算利用歐美提供的武器，奪回被占領的土地。

不管是在公開還是私下場合，克里姆林宮的官員仍相當有信心，認為俄軍將至少能占領整個頓內次克 (Donetsk) 和盧甘斯克 (Luhansk) 區域。俄國也打算強化對烏克蘭南部刻爾森 (Kherson) 和扎波羅熱 (Zaporizhzhia) 的控制，這兩地有部分區域遭俄軍掌控。

俄軍鎖定的上述所有地區，相當於烏克蘭五分之一國土，包括東部與俄國接壤的大部分國界，還能連到南方在 2014 年已被俄國占領的克里米亞半島。

最近幾天，俄國官員開始淡化在 5 月 9 日「勝利日」之前取得重大進展的可能性，但對頓內次克和盧甘斯克展現一定程度的政治野心。俄國負責內政的副幕僚長 Sergei Kiriyenko 上個月底前往這兩地，與當地官員討論即將推行的計畫。

美國官員周一表示，俄國可能最快 5 月中在頓內次克和盧甘斯克舉辦公投，但俄國方面熟悉內情人士表示，可能要等到俄軍全面掌控兩個地區之後，才會舉行公投，這估計需要數周到數個月的時間。

俄國的中期目標是在這兩些地區換掉仍效忠烏克蘭政府的官員，部署連接到俄國伺服器的網路，並強制當地民眾從烏克蘭格里夫納 (hryvnia) 改用俄羅斯盧布交易。烏克蘭當局指控，俄國從占領地區奪走 40 萬噸的穀物。