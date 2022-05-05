〈美股盤後〉鮑爾稱未積極考慮升息3碼 道瓊暴漲900點 費半飆近4%

美國聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 如預期升息 2 碼並概述縮表計畫，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後對更積極升息持保守態度，美股四大指數尾盤急拉，終場全數收紅，其中道瓊暴漲超過 900 點，那指大漲 3.19%，費半也飆近 4%。

為了平抑通膨，Fed 宣布 2000 年 5 月以來最大幅度升息，且將從 6 月 1 日開始縮減近 9 兆美元的資產負債表，一如市場預期。鮑爾在會後表示，未來幾次會議會繼續維持 2 碼的升息步調，但未積極考慮升息 3 碼。

對於 Fed 政策強硬恐打擊經濟增長的擔憂，加上科技股財報表現不一、俄烏衝突與中國封城等一系列因素近期重創美股，尤其以高估值成長股首當其衝，但在 Fed 決議與鮑爾發表言論後，蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技股普遍上漲，能源股也走強。

經濟數據方面，美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業數據，4 月民間企業新增就業低於預期，僅 24.7 萬人，較 3 月修訂值 47.9 萬大幅下滑。另一方面，美國 4 月 ISM 非製造業指數意外失去動能，自 3 月的 58.3 放緩至 57.1，新訂單、出口等細項指數均下滑。

俄烏局勢方面，俄軍本周對亞速鋼鐵廠發動更多攻勢，該地是烏克蘭軍隊在港口城市馬立波 (Mariupol) 的最後一個據點，本周稍早已有平民從該地撤離，但仍有數百人受困。

歐盟執委會周三提議禁止所有俄國石油進入歐洲，以加強對俄國經濟的施壓力道，美國總統拜登 (Joe Biden) 也表示，將與 G7 成員國領袖討論對俄實施更多制裁。

全球新冠疫情持續延燒，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已高達 5.15 億例，死亡數突破 624 萬。全球 184 個國家 / 地區共接種約 113 億劑疫苗。

根據 NBC News 統計數據，從 27 個月前出現國內首例確診以來，美國新冠肺炎死亡人數在周三突破 100 萬例，相當於美國第十大城市加州聖荷西 (San Jose) 的總人口。

周三 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收紅，以能源、通訊服務和科技板塊領漲。(圖：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 4.10%；Meta(FB-US)漲 5.37%；Alphabet(GOOGL-US)漲 4.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.35%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.91%。

道瓊成分股集體飄紅。Honeywell(HON-US)漲 4.47%；開拓重工 (CAT-US) 漲 4.20%；3M(MMM-US)漲 4.15%；Salesforce(CRM-US)漲 3.99%；IBM(IBM-US)漲 3.68%；麥當勞 (MCD-US) 漲 3.44%；家得寶 (HD-US) 漲 3.39%；摩根大通 (JPM-US) 漲 3.31%。

費半成分股僅兩檔收黑。AMD(AMD-US)漲 9.10%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 4.41%；安森美 (ON-US) 漲 4.26%；博通 (AVGO-US) 漲 3.87%；輝達 (NVDA-US) 漲 3.73%；高通 (QCOM-US) 漲 3.32%；美光 (MU-US) 漲 3.31%；英特爾 (INTC-US) 漲 3.28%；思佳訊 (SWKS-US) 跌 4.97%；科沃 (QRVO-US) 跌 0.61%。

台股 ADR 僅中華電信收跌。台積電 ADR(TSM-US) 漲 2.52%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 4.23%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 4.08%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.29%。

企業新聞

電商平台 Etsy(ETSY-US) 和 eBay(EBAY-US) 盤後分別重挫 12% 和 5.6%，兩家公司公布第一季財報均符預期，但第二季財測疲軟，顯示疫情期間的高速成長恐難以為繼。

Etsy 財務長 Rachel Glaser 警告，隨著消費者支出減少、消費選擇更多，公司銷售面臨短期阻力。

Booking Holdings(BKNG-US) 盤後漲 10.7%。受惠於旅遊需求回升，Booking 公布第一季營收大幅成長，旅遊預訂總額超過 270 億美元，創下單季新高。

臉書母公司 Meta(FB-US) 周三收漲約 5.4% 後，盤後小跌 0.17%，因面臨營收增長放緩窘境，加上俄烏戰爭和蘋果隱私新制為公司業務帶來挑戰，Meta 宣布將放慢招募步伐。

經濟數據

美國 4 月 ADP 新增就業 24.7 萬人，預期 39 萬人，前值 47.9 萬人

標普全球美國 4 月服務業 PMI 終值報 55.6，預期 55，前值 54.7

美國 4 月 ISM 非製造業指數報 57.1，預期 58.3，前值 58.3

華爾街分析

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 說：「Fed 很明顯知道他們必須遏阻通膨，然而，即使他們在升息方面更加積極，我們還有地緣政治緊張、新冠疫情以及企業獲利表現需要面對。」因此，他認為未來股市仍將面臨波動。

施羅德 (Schroders) 投資策略師 Bill Callahan 稱：「老實說，我認為這次的升息周期比目前市場預期的還要短，Fed 可能觀察到經濟數據正在放緩，所以他們現在要盡快升息，才有一些彈藥運用在別處。」

Ameriprise Financial 首席經濟學家 Russell Price 表示：「現在問題在於 Fed 繼續升息 2 碼的時間會受到哪些因素影響，我們在 1990 年代初歷經一次升息周期，且避免了經濟衰退，但這是美國在過去五個升息周期中，唯一一次實現軟著陸。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主