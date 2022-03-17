〈油價波動〉Lyft下周起每趟加價55美分 強調加油返現4-5%計畫

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 周三 (16 日) 宣布，下周起每趟乘車將加收 55 美分的附加費，協助駕駛對抗高漲的油價，為期至少 60 日。

根據美國汽車協會 (AAA) 數據，截至周三，全美每加侖汽油均價為 4.305 美元，較一年前全美均價 2.873 美元大漲近 50%。

據報導，油價高漲已造成駕駛不安，部分駕駛在社群網站上大吐苦水，甚至傳出部分駕駛不願再提供服務的消息，因為有人稱扣除油價成本後，他們的實際工資已不及最低工資，呼籲 Uber 和 Lyft 應設法減輕駕駛負擔。

後疫情期間，共享乘車平台仍在努力鼓勵駕駛回流，倘若因為高油價而離開崗位的駕駛人數太多，平台恐被迫重啟代價高昂的激勵計畫以吸引大眾加入。

Lyft 周一曾宣布將加收某種附加費，但當時並未透露細節。

Lyft 新實施的附加費政策將不適用紐約市和內華達州，前者是因當地駕駛的最低薪資已獲調升，後者則因監管單位阻止公司立即施行附加費。

Lyft 也強調加油返現的方法，美國駕駛可以申請 Lyft 的簽帳金融卡，到 6 月 30 日之前都能靠每回加油返現 4% 至 5%。此外，該公司也與 GetUpside 合作提供返現優惠。

鮮食外賣公司 DoorDash (DASH-US) 周二宣布，為了不將高油價轉嫁消費者，公司正啟動一項返現計畫，所有美國外賣駕駛都可透過預付業務 Visa 簽帳卡，每回加油獲得 10% 回饋。該計畫將於 3 月 17 日開始，且將至少實行至 4 月底。

Uber 上周宣布，乘坐 Uber 的乘客每趟將支付 0.45 至 0.55 美元的費用，而 Uber Eats 外賣服務將內含 0.35 至 0.45 美元的附加費，附加費根據每個州的行程距離和汽油價格而有所不同，但同樣不適用紐約市。

Lyft 周三上漲 2.12 美元或 5.93%，收每股 37.86 美元；Uber 大漲 2.81 美元或 9.43%，收每股 32.61 美元。