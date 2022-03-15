〈油價波動〉跟進Uber！Lyft也宣布加收燃料附加費 安撫駕駛情緒

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 周一 (14 日) 宣布，每趟乘車將暫時增加一筆附加費，以協助駕駛應對飆升的汽油價格，跟進同業 Uber 的政策。

Lyft 表示，這些費用將支付給需承擔油價的駕駛，但該公司並未提供將增加多少費用的相關細節。

據報導，油價高漲已造成駕駛不安，部分駕駛在社群網站上大吐苦水，甚至傳出部分駕駛不願再提供服務的消息，因為有人稱扣除油價成本後，他們的實際工資已不及最低工資，呼籲 Uber 和 Lyft 應設法減輕駕駛負擔。

俄國侵略烏克蘭後，帶動全美汽油價格飆漲，根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，周一全美汽油每加侖均價為 4.325 美元，較去年同期 2.859 美元的均價飆升 51.2%。

Lyft 此舉緊跟同業勁敵 Uber (UBER-US) 之後。Uber 上周宣布，為應對油價飆升，將在美國和加拿大增加費用和送貨附加費，為期至少 2 個月，且未來數月依據汽油價格動態調整。

附加費根據每個州的行程距離和汽油價格而有所不同，乘坐 Uber 的乘客每趟將支付 0.45 至 0.55 美元的費用，而 Uber Eats 外賣服務將內含 0.35 至 0.45 美元的附加費。

然而，針對駕駛抱怨入不敷出的說法，Uber 上周五表示，過去 2 個月來駕駛人數未見減少。

然而，跟進漲價做法後，Lyft 周一下挫 4.99%，收每股 35.39 美元。Uber 同日下跌 4.84%，收每股 29.27 美元。