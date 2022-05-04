〈財報〉Lyft Q2財測遜預期 宣布擴大投資確保司機人力 盤後暴跌26%

美國叫車服務業者 Lyft(LYFT-US) 周二 (3 日) 盤後公布財報，除了活躍乘客人數外，業績表現大致優於預期，但第二季營收、獲利展望不佳，加上對公司擴大投資恐削弱獲利能力的擔憂情緒，拖累盤後股價暴跌 26%。

Q2 財測 (v.s. FactSet)

營收：9.5 億至 10 億美元，遜於預期的 10.2 億美元

調整後 EBITDA：1000 萬至 2000 萬美元，遜於預期的 8300 萬美元

Lyft 財務長 Elaine Paul 將 Q1 業績的優異表現，歸因於需求增加和穩健的司機水平，其 Q1 活躍司機人數較去年同期增加四成。

Paul 表示，公司希望繼續提高服務水準，為未來的成長計畫做準備，宣布下季起擴大對司機補助的投資支出，但也警告，這些成本將以更高的價格轉嫁到消費者身上，並影響公司獲利能力。

遜於預期的財測加上對支出干擾獲利的擔憂情緒，拖累 Lyft 於美股盤後大跌，截稿前，Lyft 盤後股價重挫 25.72%，報每股 22.85 美元。同業 Uber(UBER-US) 也受累，盤後跌逾 4%。

Q1(截至 3 月 31 日) 財報關鍵數據 (v.s FactSet)

營收：8.76 億美元，年增 44%，優於預期的 8.489 億美元

淨損：1.97 億美元，去年同期為 4.27 億美元

調整後淨利：2460 萬美元，去年同期調整後淨損 1.14 億美元，

調整後 EPS (Non-GAAP)：7 美分，去年同期為每股虧損 35 美分，市場預期每股虧損 7 美分

活躍乘客人數：1780 萬，遜於預期的 1790 萬

即使年初疫情打擊公司業務，Lyft Q1 客流量仍取得強勁反彈，幫助公司實現優於預期的業績表現，營收年增 44% 至 8.76 億美元，(Non-GAAP)EPS 為 7 美分，較去年同期轉虧為盈。

Q1 活躍乘客人數雖較去年同期成長近 32%，至 1780.4 萬，仍較前一季下滑，且低於分析師預期。2 月乘客人數較 1 月增加 20%，但執行長 Logan Green 表示，乘客人數仍只有 2019 年 Q4 時的 7 成，何時能回升至疫情爆發前的客流水平，公司並未給出預測。

不過，追蹤全美平均價格的數據分析公司 YipitData 顯示，即使平均搭乘成本增加，乘車需求並未因此受到打擊，反而稍微回升。

Lyft 共同創辦人兼總裁 John Zimmer 表示，汽油價格上漲與司機數量供不應求，是近來推升搭乘成本的主要原因。

Zimmer 說：「越來越多人有搭乘需求，但新的司機還要數周甚至數月時間才能上任。」他也表示，Lyft 正在努力增加司機數量，並取得顯著進展，今年 Q1 司機註冊量已較去年同期增加 70%。