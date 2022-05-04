〈財報〉AMD Q1營收首破50億美元大關、上調全年財測 盤後勁揚近7%

AMD(AMD-US) 周二 (3 日) 美股盤後公布第一季財報，營收年增逾 7 成且首度突破 50 億美元大關，並因看好資料中心需求帶動業績成長，調升全年展望，由於 Q2 和全年營收預測雙雙優於預期，AMD 盤後股價勁揚逾 7%。

Q2 和 F2022 全年財測

Q2 銷售額：65 億美元 (±2 億美元)，Refinitiv 平均預期為 63.8 億美元

Q2 毛利率 (Non-GAAP)：約 54%

全年銷售額：約 263 億美元，年增 60%，優於先前指引的 215 億美元，Refinitiv 平均預期為 251.45 億美元

全年毛利率 (Non-GAAP)：約 54%，優於先前指引的 51%

AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，EPYC 伺服器晶片營收連續 3 季翻倍成長之下，相較去年，上季每項業務都取得雙位數成長，看好現有業務與賽靈思交易案推升全年業績。

針對 PC 市場疲軟情況，蘇姿丰說，AMD 重點仍放在市場的高階、遊戲和商業領域，這些領域具備強勁成長機會，有機會繼續提升在客戶營收端的市占。

截稿前，AMD 盤後股價上漲 6.77%，至 每股 97.30 美元。該股周二收漲 1.44%，報每股 91.13 美元。

Q1(截至 3 月 26 日) 財報關鍵數據 (Non-GAAP)

銷售額：58.9 億美元，年增 71%，優於 Refinitiv 預期的 55.2 億美元

毛利率：53%，去年同期為 46%

營益率：31%，去年同期為 22%

淨利：15.9 億美元，年增 148%

調整後 EPS：1.13 美元，年增 117%，優於 Refinitiv 預期的 0.91 美元

營收按事業群分拆

運算和繪圖部門：28 億美元，年增 33%

企業端、嵌入式暨半客製化部門 (含資料中心處理器、遊戲機晶片等)：25.3 億美元，年增 88%

賽靈思 (Xilinx) 部門：5.6 億美元

觀察各部門表現，Q1 運算和繪圖部門營收年增 33% 至 28 億美元，主要由 CPU 和 GPU 銷售帶動，且 AMD Ryzen 處理器的平均銷售價格也有所成長。

企業端、嵌入式暨半客製化部門銷售較去年同期大增近 88%，至 25.3 億美元，是由更高階的伺服器與半客製化處理器銷售推動，例如用於 PlayStation 5 遊戲主機的晶片。

蘇姿丰表示，消費者對 Playstation 5、Xbox One 和 Steam 線上遊戲平台的需求，幫助半客製化業務取得雙位數成長，在近幾代遊戲主機的強勁銷售下，公司看好半客製化業務在今年創下佳績。

AMD 去年宣布以 350 億美元併購賽靈思後，今年 2 月正式完成收購程序，賽靈思也為 Q1 業績貢獻 5.6 億美元的收入。

排除賽靈思後，AMD Q1 銷售額為 53.3 億美元，年增 55%，毛利率為 51%，營益率為 30%。

除了業績表現，AMD 也宣布在 Q1 回購規模 19 億美元的庫藏股。