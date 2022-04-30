業界前景看法紛雜 華爾街觀望AMD釋景氣動向

AMD(AMD-US) 將於美國時間下周二 (3 日) 盤後公布財報，在業界看法紛雜的情況下，市場期待 AMD 財報為半導體產業前景給出更清晰的信號。

財報季開跑至今，半導體公司業績與展望喜憂參半，英特爾日前警告 PC 需求恐降溫，但全年展望樂觀，高通 (QCOM-US) 也公布亮眼財測，然而，半導體設備商科林研發 (LRCX-US)、ASML(ASML-US) 和科磊 (KLA-US) 均示警，身處在高需求的環境下，供應鏈問題將正在干擾銷售。

AMD 過去幾季實現獲利成長，且表現優於預期，但因擔憂中國封城加劇供應鏈瓶頸，上季公布的全年展望也較保守。

Raymond James 分析師 Chris Caso 近期將 AMD 評等自「優於大盤」(Outperform) 調升至「強力買進」(Strong Buy)，目標價為 160 美元，看好 AMD 繼續從英特爾 (INTC-US) 手中奪取市占率。

Caso 稱，消費者需求放緩和客戶庫存水平上升的潛在可能，讓他越來越擔心周期風險，但他認為 AMD 仍處於有利位置，看好 AMD 繼續提升資料中心市占率。

AMD 財報前瞻：

根據 FactSet 對 34 位分析師的調查，AMD 平均調整後 EPS 估為每股 91 美分，年增 75%，平均營收估達 50.1 億美元，年增 43%，有望締造歷史新高。AMD 先前給出的營收指引為 49 億至 51 億美元。

將營收按業務分拆，FactSet 預期，AMD 上季將有 26.7 億美元的營收由運算和繪圖事業貢獻，23.5 億美元來自嵌入式暨半客製化事業 (EESC)。

然而，有幾位分析師警告，市場共識預期可能沒那麼精確，因為不是所有人都將賽靈思 (Xilinx) 的貢獻納入計算。AMD 前年 10 月底宣布以全股票方式收購賽靈思，並在今年 2 月中旬完成收購程序。

其他分析師看法

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 預期，資料中心銷售將有助於彌補 PC 需求下滑的影響，他將繼續觀察 PC 市場是否有進一步放緩跡象。他對 AMD 評等為「優於大盤」，目標價 150 美元。

美國銀行 (BofA) 證券分析師 Vivek Arya 預測，AMD 有機會完全避開 PC 需求下滑的衝擊，因為 PC 市場受衝擊的領域多在低階筆電，AMD 並沒有參與這部分，蘋果 (AAPL-US) 轉向自研晶片的策略，也沒有對 AMD 產生太大風險。

不過，Arya 警告，若 AMD 公布內生性增長 (organic growth) 不變，可能讓部分多頭感到失望，此外，AMD 可能將長期銷售展望延後至 6 月 9 日的分析師日 (Analyst Day) 公布。

整體來看，FactSet 調查 39 位追蹤 AMD 的分析師，有 24 位給予「買入」(Buy)，14 位給予「持有」(Ｈold)，只有 1 位給予「買出」(Sell)，截至周五的平均目標價為 145.20 美元，較周五收盤價溢價 70%。