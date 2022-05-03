「壓力山大」！4月中國造車新勢力交車量無一破萬

近日中國造車新勢力陸續公布 4 月交車輛，無一交車量破萬，其中理想 (02015-HK) 與蔚來 (09866-HK) 的交車量，與上月、一年前相比，均同步下滑，凸顯疫情與供應鏈受阻的衝擊。

國際金融報報導，上月零跑汽車交車量達到 9,087 輛，超過「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想），首度勇奪新勢力月交車量第一，零跑交車量較前月減少 9.66%，減幅也比「蔚小理」小。

零跑單月交車量較去年同期暴增 228.1%，作為新能源車第二梯隊的零跑，近來衝勁十足，這已經是零跑連續第 13 個月交車量的增幅超過 200%。「蔚小理」常被投資人歸為第一梯隊。

中國造車新勢力交車量。(圖: 每日經濟新聞)

香港股市周二（3 日）恢復交易，汽車類股早盤賣壓湧現，理想股價大跌 5.7%，小鵬 (09868-HK) 重摔 4.5%，蔚來急跌 3.8%。

不過，頭四個月交車量仍以小鵬最多，達到 43,563 輛，理想與蔚來分別為 35,883 及 30,842 輛，均超越零跑的 30,666 輛。

針對交車量減少的問題，理想共同創始人沈亞楠表示，自 3 月末以來，長三角疫情反彈，打亂整個產業的供應鏈、物流及生產腳步。理想常州基地位於江蘇，處於長三角中心地帶，且理想汽車的零部件供應商超過 80% 分布在長三角地區，其中很大一部分位於上海、江蘇昆山。

蔚來則說，正逐步恢復生產，但滿足訂單需求，需進一步克服疫情、供應鏈等方面的問題。目前蔚來正與合作夥伴共同努力，力爭多生產、多交車。

據新華社報導，近日工業和信息化部副部長辛國斌表示，4 月 22 日到 28 日，全國 15 家重點汽車企業集團日均產量達到 45,000 輛，較前一統計周期（4 月 15 日至 22 日）激增 70%，生產情況逐步獲改善。

他說：「我國汽車工業韌性強、市場空間大、梯度深，隨著疫情防控成效顯現，二季度的產銷損失有望在下半年得到彌補，全年有望實現穩定增長」。