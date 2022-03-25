採用比亞迪電池 蔚來、小米傳分散供應來源

知情人士透露，比亞迪 (002594-CN) 旗下動力電池事業弗迪電池，正在新造車陣營積極開拓市場，其中就包括蔚來 (09866-HK) 和小米 (01810-HK) ，且比亞迪為下這些合作案，祭出不少優惠。

36 氪報導，多位消息人士表示，去年下半年多名蔚來電池業務人士頻繁出入比亞迪深圳坪山總部，而蔚來和弗迪電池的定點合作，已在春節前敲定，採用比亞迪的磷酸鐵鋰電池。

在汽車產業，車廠向供應商發出「定點信」，即表達明確合作意向，此後啟動一系列產品驗證測試，若產品未出現重大變故，即進行大規模採購。

本月稍早社群媒體流傳蔚來執行長李斌陪同比亞迪董事長王傳福參觀蔚來合肥工廠的照片。關於雙方合作何時揭曉，接近蔚來高層的業界人士說：「合作形式比較新，可以等等看」。

此前蔚來的動力電池由寧德時代 (300750-CN) 獨家供應，但李斌曾公開表示，電池已成為限制產能的因素之一，而尋求更多供應商，提升產能保障，成為業界通行做法。

幾乎與蔚來同一時期，另一家明星造車公司小米也和弗迪電池簽訂定點合作協議。

小米首款車規劃高低兩個配置，低配車型採用 400V 電壓平台，計劃使用比亞迪刀片電池，高配車型採用 800V 電壓平台，知情人士透露，「很可能會使用寧德時代的產品，但雙方仍未敲定合作細節」。

消息人士表示，比亞迪為拿下這些合作案，在商務條款上給了不少優惠。