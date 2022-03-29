多賣多賠 小鵬汽車：銷售冠軍、虧損之王

中國造車新勢力的銷售冠軍、虧損之王，這是 2021 年的小鵬汽車 (XPEV-US) 。

中國企業雜誌報導，在「蔚小理」三家車廠中，去年小鵬全年累計交車量為 98,155 輛，較一年前暴增 360%，超越蔚來 (09866-HK) 的 91,429 輛、理想 (LI-US) 的 90,491 輛，成為新勢力銷售冠軍。

車賣得多，營收也多，但小鵬的虧損卻進一步擴大，成為去年三家中淨虧損最多的車廠。

小鵬周一（28 日）發布上季與全年財報，顯示全年營收為人民幣 209.9 億元，較一年前大增 259.1%，淨虧損為 48.6 億元，擴大 78%。相較下，去年蔚來虧損 40.2 億元，理想虧損 3.2 億元。

相較於蔚來和理想，小鵬的電動車價格較親民，銷量雖高，但毛利偏低。財報顯示，小鵬的毛利率為 12.5%，不如理想的 21.3%、蔚來的 18.9%。

小鵬董事長何小鵬說：「中長期目標是將公司的整體毛利率提高到 25% 以上」。他表示，將透過一系列先進製造技術實現更佳成本控制，預定第 3 季上市的中大型休旅車 G9，價格區間更高，提升整體毛利率。

為何小鵬的虧損擴大？這與小鵬的高研發投入有關。去年小鵬的研發投入為 41.1 億元，躍增 137.6%，研發支出高於理想的 32.9 億元，但小於蔚來的 45.9 億元，但若看研發投入占營收的比率，小鵬的比重為 19.6%，高於蔚來的 12.7% 和理想的 12.2%。

在此之前，2019 年、2020 年小鵬的研發分別是 20.7 億元、17.26 億元，研發投入占營收的比率分別為 89.2% 和 29.5%。

小鵬被認為是最像特斯拉的一家造車新勢力，何小鵬也欣賞特斯拉代表的矽谷先鋒理念，在他尚未進入汽車產業前，就曾寫信給特斯拉執行長馬斯克，想請教他一個「製造 + 科技」的問題，但馬斯克並未回信。