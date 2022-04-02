中國造車新勢力成績單出爐 小鵬汽車3月交車量第一

中國造車新勢力周五（1 日）陸續公布第一季銷量與 3 月交車數據，其中小鵬汽車上月交付量逾 1.5 萬輛登上第一，理想汽車以 1.1 萬輛居次，蔚來汽車敬陪末座，交付 9,985 輛。

小鵬汽車 3 月交付逾 1.5 萬輛，年增 202%

小鵬汽車上月共交付 15,414 輛車，月增 148%，年增 202%。第一季度累計交付量達到 34,561 台，為去年同期的 2.6 倍。截至 2022 年第一季，小鵬汽車歷來累計交付量已超過 17 萬輛。

交付車型方面，小鵬 3 月 P7 交付量首次突破 9 千至 9,183 輛，創下新勢力純電車型的全新紀錄。P5 車型在 3 月交付 4,398 輛，第一季累計交付 10,486 輛，季增 38%

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理想汽車 3 月交付逾 1.1 萬輛，年增 125.2%

理想汽車 3 月交付 11,034 輛，年增 125.2%。2022 年第一季，理想汽車累計交付 31,716 輛，年增 152.1%。自交車以來，理想 ONE 車型交付已達 155,804 輛。

理想 ONE 在 3 月共交付 10,059 輛，月增 193%，為該款車型首次交付量破萬。2022 年第一季，交付量累計為 21,579 輛，年增 410%。

值得一提的是，理想汽車將於 4 月 16 日發布為智慧旗艦 SUV：理想 L9。理想 L9 將採用自主研發的旗艦級增程電動系統、底盤控制系統和中央網路控制站，通過將之前的自動駕駛高階感測器和運算平台變成標配，實現全場景的導航輔助駕駛功能。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，因受到疫情的影響，部分零部件供應短缺導致生產受到影響，其正在採取更多措施，以確保零部件的供應，盡可能地確保生產。

蔚來汽車 3 月交付 9,985 輛，年增 37.6%

蔚來汽車 3 月共交付 9,985 輛車，年增 37.6%。2022 年一季度，蔚來汽車累計交付智慧電動汽車 25,768 台，年增 28.5%，連續 8 季正成長。

蔚來汽車第一季累計交付 192,838 輛。蔚來智慧電動旗艦轎車 ET7 已於 3 月 28 日開啟交付，截至 3 月 31 日，已交付 163 輛。該公司預計 5 月下旬將發布搭載最新智慧座艙硬體的 2022 款 ES8、ES6 和 EC6，以及 NT2 平台的全新大五座 SUV ES7 也將同步發布。

在公布交付量後，造車新勢力美股盤前勁揚逾 5%，盤中漲勢持續，截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 3.21%，每股暫報 21.75 美元，理想汽車 (LI-US) 上漲 3.76%，每股暫報 26.78 美元，小鵬汽車 (XPEV-US) 漲 3.5%，每股暫報 28.56 美元。