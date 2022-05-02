美國4月ISM製造業指數意外下滑至55.4 創2020年以來新低

由於新訂單、生產與僱傭指數成長放緩，美國周一（2 日）公布的 4 月 ISM 製造業採購經理人指數（PMI）下降至 55.4，已連兩月下滑，不僅遜於市場預期的 57.6，也低於 3 月前值 57.1，為 2020 年來最低水準。不過，供應鏈瓶頸似乎正在緩減，價格、未完成訂單指數的增速放慢。

4 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 53.5，前值 53.8

生產指數報 53.6，前值 54.5

僱傭指數報 50.9，前值 56.3

供應商交貨指數報 67.2，前值 65.4

存貨指數報 51.6，前值 55.5

客戶端存貨指數報 37.1，前值 34.1

價格指數報 84.6，前值 87.1

未完成訂單指數報 56.0，前值 60.0

出口訂單指數報 52.7，前值 53.2

原物料進口指數報 51.4，前值 51.8

(圖：ISM)

最新數據顯示出商品需求疲軟跡象，新訂單與生產指數均降至 2020 年 5 月以來新低，但仍高於成長的榮枯線。

儘管供應商交貨指數在 4 月從先前的 65.4 攀升 67.2，創下 5 個月高點，意味著製造商應仍受中國新冠疫的封鎖情措施與俄烏戰事延緩出貨困擾，造成交貨期延長。

但另一方面，4 月價格、未完成訂單指數的增速放慢，似乎透露供應鏈出現緩解跡象，兩項數據分別降至 84.6 與 56.0，其中未完成訂單指數已經連續兩個月下降。

此外，供需不平衡略有改善情況也反映在客戶端存貨指數上，該指數從 3 月的 34.1 升至 37.1，創下 2020 年 12 月以來新高，但仍處在歷史低點。

隨著供應鏈可能開始緩解，通膨也可能正在觸頂，4 月價格指數較前值 87.1 下滑至 84.6。目前市場認為聯準會（Fed）為平抑高漲的通膨，可能在周三（4 日）升息 2 碼（50 個基點）。

儘管 4 月新訂單指數報從前值 53.8 略為降至 53.5，但在防疫的限制下，商品支出飆升，客戶庫存在過去 60 多個月內極度匱乏，製造業沒有陷入停滯的危險。

與此同時，上月僱傭指數也從前值 56.3 降至 50.9，為 7 個月以來低點，暗示雇主 4 月人力招聘腳步放緩。美國本周五（6 日）將公布 4 月非農就業人數，市場預估製造業將增加 3 萬個以上的工作職缺。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，美國製造業仍處於需求驅動與供應鏈手線的環境中，此外上月解決共應鏈各層級勞力短缺問題近展放緩。