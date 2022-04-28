美國第一季GDP意外萎縮1.4% 通膨、貿易逆差均打擊經濟表現

美國商務部周四 (28 日) 公布第 1 季 GDP，意外下降 1.4%，甚至低於原本低迷的 1% 預期，更遠低於前一季的 6.9%，這是自 2020 年以來的首次收縮。

2022 年前 3 個月，眾多因素共同影響了經濟增長。雖然市場已對 GDP 大幅放緩有所預期，但負增長仍出多數經濟學家意料之外。

今年 1 月，持續上升的 Omicron 疫情阻礙了經濟活動，而通膨飆升至 1980 年代初以來的最高水準，以及俄羅斯入侵烏克蘭，都導致經濟停滯。

儘管華爾街對衰退的預期仍然很低，但美國聯準會正準備加速升息，可能帶來經濟進一步放緩。

在剛結束的 2021 年，美國 GDP 全年增速達 5.7%，是自 1984 年以來最佳成績。

商務部數據顯示，作為經濟最大組成部分的個人消費，在第一季增長 2.7%，而 2021 年底為 2.5%。服務支出對 GDP 貢獻了 1.86 個百分點，而商品支出則停滯不前，反映出消費者行為改變。

數據公布前，一些經濟學家表示，第一季數據很大程度反映放緩和貿易逆差擴大，而不是消費和企業需求減弱。

美國商務部周三 (27 日) 公布，3 月份貿易逆差擴大近 18%，至 1253 億美元。Amherst Pierpont Securities LLC 首席經濟學家 Stephen Stanley 指出，第一季的淨出口可能拖累經濟增速多達 4 個百分點。

富國銀行高級經濟學家 Sarah House 認為，由於美國經濟比全球其他經濟體要強勁得多，淨出口在今年剩餘時間內可能會繼續拖累經濟成長。

在加快升息的背景下，高盛認為，從現在起一年內出現衰退的可能性約為 35%。德意志銀行看法悲觀，認為 2023 年底和 2024 年初，經濟可能會出現「嚴重衰退」。