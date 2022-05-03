美銀：美股散戶信心創2009年以來最悲觀

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 的報告顯示，美股散戶的擔憂加劇，創下 2009 年以來最悲觀。

美銀技術研究策略師 Stephen Suttmeier 在一份報告中表示，如今美股散戶嚇壞了，從美國散戶投資人協會 (AAII) 的調查數據來看，59.4% 受訪散戶對未來感到悲觀，創下 2009 年 3 月以來新高，2009 年 3 月也剛好是全球金融危機期間美股觸底附近。

儘管悲觀的情緒使部分投資人期待標準普爾 500 指數將會反彈，但 Suttmeier 警告，信用市場指數等指標疲軟，表明標普 500 指數仍可能在今年創下 3,800 至 4,000 點的新低。

「這表明任何反彈都將面臨賣壓。」Suttmeier 說。此外，他也表示：「散戶的多頭已經瀕臨滅絕。」

美國銀行 (BofA) 先前曾警告，標普 500 指數的引爆點在 4,000 點，一旦跌破該關卡，恐引爆大規模資金外流。

對全球經濟陷入衰退的焦慮情緒，加上聯準會 (Fed) 的激進政策，使今年全球股市陷入困境，而債市也飽受煎熬。FactSet 的數據顯示，安碩 iBoxx 高收益公司債 ETF(HYG-US) 在週一 (2 日) 收跌 0.38% 至 78.23 美元，創下去年 4 月 8 日以來的收盤價新低，並且今年迄今已經大跌 10.09%。

FactSet 數據顯示，芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 用以衡量市場恐慌的波動率指數 (VIX) 在週一盤中一度超過 36 點。

美銀策略師表示，今年股債市遭遇歷史性崩跌，反映央行即將從量化寬鬆 (QE) 朝向量化緊縮 (QT) 的政策轉變，市場本身情緒也非常糟糕。有鑒於低迷情緒和持股狀況，美銀策略師認為，雖然市場可能出現反彈，但幅度不會太大。