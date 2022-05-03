〈能源盤後〉憂中國經濟放緩削弱需求 油價盤中驟跌 尾盤反彈收高

市場擔憂中國經濟成長疲軟，恐削弱全球原油需求，原油期貨周一 (2 日) 盤中驟跌，但隨後自每桶 100 美元附近反彈收高。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 48 美分或 0.5%，收在每桶 105.17 美元，盤中最低報 100.28 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 44 美分或 0.4%，收在每桶 107.58 美元，盤中最低報 103.12 美元。

6 月交割天然氣期貨價格上漲 3.2%，收在每百萬 Btu 7.475 美元。

6 月交割汽油期貨價格上漲 2%，收在每加侖 3.5101 美元。

6 月交割熱燃油期貨價格上漲 4.7%，收在每加侖 4.2049 美元。

市場推動力

中國國家統計局周六 (30 日) 公布 4 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 跌至 6 個月低點，於萎縮區間進一步走低，顯示在上海、蘇州等製造業重鎮實施封控下，中國製造業景氣飽受衝擊。

另外，在德國態度出現大轉變後，歐盟執委會預計本周公布對俄羅斯祭出第六套制裁措施，包含對俄國原油實施進口禁令。

德國經濟和氣候部長 Robert Habeck 周日 (1 日) 表示，該國已大幅降低俄羅斯能源進口占比，其中，原油占比降至 12%、煤炭占比降至 8%、天然氣占比降至 35%。

考慮到匈牙利、斯洛伐克等高度仰賴俄國原油的成員國，對禁運仍持反對態度，歐盟執委會可能提出豁免與長期過渡期等方案，但仍會在年底前逐步推進全面禁令。

施耐德電氣 (Schneider Electric) 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 說：「供應吃緊的基本面繼續為油價帶來支撐，防止油價在近期交易進一步跌破 100 美元關卡。」他認為，對俄羅斯難以繼續出口原油的預期，有望在目前幫助抵銷任何需求面上的擔憂。

聯準會 (Fed) 準備在本周的政策會議宣布升息兩碼 (50 個基點)，以平抑美國 40 年來最嚴重的通膨。

Price Futures Group 能源分析師 Phil Flynn 預期，若 Fed 在縮表、升息和暗示未來採取更激進措施等方面的態度不變，油價可能因此暴跌，並稱油價面臨最大的下行風險是經濟衰退，若美國 Q2 GDP 也陷入萎縮，將符合技術性衰退定義。