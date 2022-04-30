〈能源盤後〉原油3日漲勢止步 但本周、本月收高 柴油價格飆升

原油期貨價格周五 (29 日) 停下連漲 3 日的腳步，但因俄烏戰爭引起的供應擔憂超過了中國封城帶來的需求擔憂，本周和本月仍收高。

與此同時，5 月交割的熱燃油期貨創下屆期高價紀錄，係因蒸餾油庫存緊繃，也讓最重要的柴油燃料現貨價格飆升。

能源商品價格

5 月交割的熱燃油期貨周五屆期前，約莫每加侖 5.86 美元的交易價格創下史上高點。

市場推動力

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，油價最初上漲，係因「德國已不再反對，所以歐盟對俄羅斯實施石油禁運的可能性增加。」

「有鑑於德國經濟部長 Habeck 幾日前表示，德國目前僅 12% 進口石油來自俄羅斯，德國立場改變並不令人意外。」

《華爾街日報》周四援引政府官員消息報導，德國駐歐盟機構代表周四取消了對全面禁運俄羅斯物資的反對，但前提是德國有足夠的時間尋找替代物資。

歐洲最大經濟體德國一直是歐盟禁運俄羅斯物資的主要障礙。美國和英國此前已停止購買俄羅斯石油。

與此同時，Fritsch 指出，由於大西洋兩岸蒸餾油供應緊繃，柴油價格飆升。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周蒸餾油庫存下降 140 萬桶，較分析師預期下降的 10 萬桶擴大許多。

「此外，俄羅斯最大的石油生產商計劃未來要求買家，以盧布支付柴油出貨，因此即使石油產品不受歐盟禁運的影響，也可能會停止交貨。」Fritsch 說。

