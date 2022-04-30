〈能源盤後〉原油3日漲勢止步 但本周、本月收高 柴油價格飆升

原油期貨價格周五 (29 日) 停下連漲 3 日的腳步，但因俄烏戰爭引起的供應擔憂超過了中國封城帶來的需求擔憂，本周和本月仍收高。
與此同時，5 月交割的熱燃油期貨創下屆期高價紀錄，係因蒸餾油庫存緊繃，也讓最重要的柴油燃料現貨價格飆升。
能源商品價格
- 6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 67 美分或 0.6%，收每桶 104.69 美元。根據交易最活躍的 WTI 原油期貨價格，本周收高 2.6%，4 月漲幅 4.4%。
- 6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.75 美元或 1.6%，收每桶 109.34 美元。
- 7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 12 美分或 0.1%，收每桶 107.14 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。
- 6 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.2%，收每百萬 Btu 7.244 美元，本月大漲 28.4%，創下 2009 年來最大單月漲幅。
- 6 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收近每加侖 3.4424 美元。
- 6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 4.0172 美元。
5 月交割的熱燃油期貨周五屆期前，約莫每加侖 5.86 美元的交易價格創下史上高點。
市場推動力
德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，油價最初上漲，係因「德國已不再反對，所以歐盟對俄羅斯實施石油禁運的可能性增加。」
「有鑑於德國經濟部長 Habeck 幾日前表示，德國目前僅 12% 進口石油來自俄羅斯，德國立場改變並不令人意外。」
《華爾街日報》周四援引政府官員消息報導，德國駐歐盟機構代表周四取消了對全面禁運俄羅斯物資的反對，但前提是德國有足夠的時間尋找替代物資。
歐洲最大經濟體德國一直是歐盟禁運俄羅斯物資的主要障礙。美國和英國此前已停止購買俄羅斯石油。
與此同時，Fritsch 指出，由於大西洋兩岸蒸餾油供應緊繃，柴油價格飆升。
美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周蒸餾油庫存下降 140 萬桶，較分析師預期下降的 10 萬桶擴大許多。
「此外，俄羅斯最大的石油生產商計劃未來要求買家，以盧布支付柴油出貨，因此即使石油產品不受歐盟禁運的影響，也可能會停止交貨。」Fritsch 說。