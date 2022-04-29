〈能源盤後〉德國願意停止向俄採購 歐盟禁運希望增加 原油收高

外電報導，德國準備停止購買俄羅斯原油，為歐盟禁運鋪路，原油期貨價格周四 (28 日) 應聲收漲。

此外，因為美元飆升打壓大宗商品價格，同時投資者評估擔憂疫情衝擊中國經濟的情緒，導致石油交易震盪。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.34 美元或 3.3%，收每桶 105.36 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.27 美元或 2.2%，收每桶 107.59 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.31 美元或 2.2%，收每桶 107.26 美元，此為交易最活躍契約。

6 月交割的天然氣期貨價格大跌 6.2%，收每百萬 Btu 6.888 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收近每加侖 3.476 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 4.008 美元。

市場推動力

《華爾街日報》援引政府官員消息報導，德國駐歐盟機構代表周四取消了對全面禁運俄羅斯物資的反對，但前提是德國有足夠的時間尋找替代物資。

歐洲最大經濟體德國一直是歐盟禁運俄羅斯物資的主要障礙。美國和英國此前已停止購買俄羅斯石油。

俄羅斯周二已切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，稱這兩國拒絕遵循普丁總統「以俄羅斯盧布付款」的要求。此舉引發市場擔憂俄羅斯可能也切斷對其他歐洲國家的供應。與此同時，據《華爾街日報》報導，俄羅斯財長 Anton Siluanov 周三表示，由於西方制裁，今年全國石油產量可能下降 17%。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 表示表示：「全球正瘋狂爭奪能源供應，因為一如預期，俄羅斯正示意他們將把歐洲能源供應的主導地位當作武器。這種影響不僅在歐洲天然氣市場上感受到，甚至美國國內汽油等產品也受到影響，在柴油中表現得更為強烈。」

「如果俄羅斯切斷天然氣供應，歐洲將必須趕快尋找替代來源，而柴油現在已經全球供應不足了。」

由於擔憂北京疫情擴散導致廣泛封城，石油的上行空間有限。中國最大城市和商業中心上海的長期封鎖已不利原油，挫傷了需求預期。

接著是美元，ICE 美元指數上升到 5 年高點，係因日本央行允諾無限量採購 10 年期固定利率公債，以捍衛公債殖利率在 0.25% 的水準，導致日圓大跌。歐元也持續承壓，5 年來首次跌破 1.05 美元。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「最近幾天原油難以獲得牽引力，因為美元指數好像每天都在創多年新高。」

「隨著 Fed 下周準備升息 50 個基點，且升息 70 個基點的可能性也上升，美元似乎不太可能停下創多年新高的腳步。」美元走強會使美元計價的大宗商品價格承壓，因為這對使用非美元貨幣的買家來說，機會成本更高。

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周美國天然氣庫存增加 400 億立方英呎。根據華爾街日報調查，經濟學家先前估計美國天然氣庫存增加 380 億立方英呎。