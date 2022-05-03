歐盟禁運在即油價仍淡定 分析師：這些因素恐使波動加劇

歐盟最快本周宣布禁運俄羅斯原油的消息傳出後，國際油價周一 (2 日) 似乎未受太大影響，但分析師認為，有幾項因素可能導致油價在未來幾周出現大幅震盪。

截稿前，布蘭特原油期貨小漲 0.47%，報 每桶 108.10 美元，WTI 原油期貨漲 0.37%，報每桶 105.56 美元。

多家外媒報導，歐盟最快本周宣布對俄國實施第六套制裁措施，包含在年底前減少俄國原油進口。德國稍早已表態願意支持逐步淘汰俄油的計畫，但斯洛伐克、匈牙利等國仍持反對意見。

市場認為，油價未受上述消息刺激，似乎是受以下幾項因素影響，包含中國封城導致原油需求下滑、全球部分地區供應量增加，以及美國在內等國釋出戰略儲油 (SPR) 等，雖然釋放儲油無法完全彌補從市場上流失的俄國原油，但仍幫助市場恢復部分平衡。

儘管如此，RBC Capital Markets 分析師 Helima Croft 表示，目前市場仍供不應求，有三大原因可能導致油價在未來幾周上揚，首先是俄羅斯如何回應歐盟禁令。

俄國上周宣布對波蘭和保加利亞斷供天然氣，Croft 認為，假設歐盟繼續對俄國原油實施進口禁令，俄國可能會採取類似行動，進而加劇油價波動。

Croft 預期，俄國可能在年底前削減對歐洲的原油出口，此舉恐將油價推升至每桶 130 美元以上。

另一項影響油價的關鍵考量因素為亞洲國家是否繼續購買俄國原油，以及它們購買俄油的價格為何。舉例來說，即使已有部分國家停止進口，印度仍持續購買便宜的俄油，這種以賤價買入的行為壓低了油價。

此外，Croft 稱在俄烏衝突升級、俄國暴行加劇的情況下，白宮將不得不考慮祭出二級制裁 (secondary sanctions)，屆時俄國原油可能遭到全面封殺，進而將油價推升至每桶 185 美元以上。

最後，Croft 表示，若石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 決定進一步增產，來彌補市場上損失的俄國原油，也有可能牽動油價。但目前為止，OPEC + 尚未釋出進一步增產意願。