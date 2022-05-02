波克夏控股大買能源股 高盛：埃克森美孚比雪佛龍更優

波克夏控股公司 (BRK.A-US) 最近買進價值數十億美元的雪佛龍 (CVX-US) 和西方石油公司 (OXY-US) 的股票，但高盛 (GS-uS) 認為另一家石油巨頭比這兩支個股來得更好。

該投行重申對埃克森美孚 (XOM-US) 的買入評級，並將其目標價從 103 美元調升至 104 美元。

高盛分析師梅塔 (Neil Mehta) 寫道：「整體來說，我們對資本配置策略、煉油背景顯著改善的槓桿作用，以及關鍵項目的產量成長前景，繼續保持樂觀態度。」

他對埃克森美孚的評級與雪佛龍的中性評級，反映出幾個潛在的催化劑。

部分原因是俄羅斯與烏克蘭的戰爭導致供應趨緊，高盛預計今年夏季油價將達到每桶 125 美元。與此同時，埃克森美孚上周公布了一項最新的 300 億美元股票回購計劃，高盛認為這將有助於支撐股價。

梅塔指出，「雖然上季財報喜憂參半，但該股在周五 (29 日) 的表現仍優於 XLE 和標準普爾 500 指數。」「這有助於讓我們相信，在不那麼有建設性的市場背景下，該股可能表現相對出色。」

至於雪佛龍，巴菲特的波克夏控股公司周末表示，它持有大約 259 億美元的雪佛龍股票，是該控股公司第 4 大股票投資，因為巴菲特押注於未來油價上漲。

波克夏控股副董事長芒格 (Charlie Munger) 在周六 (30 日) 的會議上說，「我認為這將是未來 200 年非常珍貴的東西。」

不過高盛的梅塔列出幾項雪佛龍投資吸引力不如埃克森美孚的原因：

「在 2022 年第 1 季財報發布後，我們對雪佛龍的中性評級維持不變。」「一如之前所討論的，雖然我們對能源股保持看多觀點，並確認美國重點企業是能源類股的重要組成部分，但我們相信被評為買入的埃克森美孚的價值更具吸引力，總回報率為 26%，而非中性評級雪佛龍的回報率 6%。」

「此外，我們也強調，鑑於雪佛龍相對於埃克森美孚的下游業務較少，雪佛龍全球煉油能力為每天 180 萬桶，而埃克森美孚為 460 萬桶，煉油能力後者更具建設性；除了雪佛龍的相對煉油能力較少外，該公司的上游項目相對於埃克森美孚的優勢也比較小，埃克森美孚提供了具有吸引力的成長機會，例如短期內在圭亞那，以及包括 Golden Pass 和 Coral FLNG 在內的液化天然氣項目。」