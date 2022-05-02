巴克萊警告：禁運俄羅斯能源 恐導致歐元區經濟衰退

據報導，巴克萊銀行 (Barclays) 警告表示，由於歐盟高度依賴來自俄羅斯的能源商品，如果歐盟禁止俄羅斯能源產品進口，在最壞的情況下，該地區經濟將因此陷入衰退。

巴克萊首席歐洲經濟學家 Silvia Ardagna 在一份報告中指出，任何限制都會給能源價格帶來進一步的壓力，甚至可能導致定量配給。她認為，天然氣供應中斷至少會在 3 個方面對歐元區經濟成長造成損害。

首先，由於歐盟很大一部分能源是來自進口的，天然氣價格上漲將對貿易造成負面衝擊。其次，實物短缺會限制生產。最後，天然氣流動中斷將會增加市場不確定性。

報告中指出，對俄羅斯能源產品禁運，會導致批發價格在沒有配給的情況下急劇上漲，將在歐元區引發「溫和經濟衰退」，並推動荷蘭基準天然氣期貨上漲約 200%，油價上漲 40%。

該行預估，在一年後，貿易條件衝擊將使歐元區實際國內生產總值 (GDP) 下跌約 1.3 個百分點，並將通膨率推高 1.4 個百分點。此外，若是定量配給和能源產品禁運同時發生，則歐元區 GDP 可能大幅下跌 5 個百分點。

Ardagna 表示，如此嚴重的經濟衰退，可能會引發財政和貨幣政策反應，以減輕最壞的影響。然而，歐洲央行的政策操作空間有限，目前通膨就已經遠高於目標水準。

巴克萊銀行目前的預測不包含上述 3 種情景，該行預估歐元區 2022 年經濟成長 2.4%，2023 年經濟成長 2.1%。