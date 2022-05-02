〈美股早盤〉投資人靜待本周Fed會議 市場謹慎 美股開盤波動

由於投資人對高通膨、聯準會（Fed）收緊貨幣政策與中國新冠疫情封鎖措施的擔憂，市場情緒謹慎，靜待聯邦公開市場委員會（FOMC）周三的會議，美股周一（2 日）開盤走勢波動。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.13%，那斯達克綜合指數漲 0.28%，標普 500 指數漲 0.13%，費城半導體指數漲近 2%。

市場預料 Fed 將會在周三（4 日）升息 2 碼，將是自 2000 年以來最大幅度的一次升息，然而關鍵問題是要讓失控的通膨得到控制需要升到多高，以及即將到來的緊收周期是否會引起經濟衰退。此外，還有俄烏戰爭以及中國新冠疫情的不確定因素，這些因素近一步擾亂供應鏈並推高物價。

由於俄烏戰爭造成供應鏈中斷，從燃料到食品等大宗商品價格高漲，在一定程度上加劇物價壓力，有知情人士透露，歐盟將提議在今年年底前禁止進口俄國能源，在此前將逐步實施進口限制。

瑞典北歐斯安銀行分析師表示，有部分人仍質疑石油禁令是否能過通過，因為需要歐盟成員國一致支持，而其中有許多成員國都相當仰賴俄國能源。

交易員將在歐洲與俄國之間不斷升級的緊張局勢，以及權衡中國經濟放緩來的需求風險，國際油價周一走低，截稿前西德州原油期貨價格下跌 3.56%，至每桶 100.95 美元，布蘭特原油期貨下跌 3.28%，至每桶 103.63 美元。

截至台北時間周一（2 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.26%，至每股 157.25 美元

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，蘋果第二季業績令人印象深刻，儘管第三季可能將受到約 40 億至 80 億美元幅度的負面影響，但其産品需求仍然旺盛。

Ives 表示，供應鏈問題等負面因素帶來的不利影響可能在第二季度達到觸頂，然後在關鍵的第四季，隨市場對新的 iPhone 14 強勁需求而消退。此外，Ives 也指出，如果沒有下一季營收減少 40 至 80 億美元的這一預期，預料蘋果業績會上調，這意味著蘋果旗下産品的市場需求狀況仍然良好。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 3.37%，至每股 138.94 美元

莫德納（Moderna）針對 6 歲以下兒童的新冠疫苗將準備接受美國食品藥物管理局（FDA）專家小組審查，預料將於 6 月展開會議討論。莫德納上周已向 FDA 申請緊急使用許可（EUA）。

嗶哩嗶哩 (BILI-US) 早盤下跌 9.04%，至每股 22.14 美元

中國網路遊戲公司嗶哩嗶哩近期下調營收預期，主因是受到中國新冠疫情爆發影響，華爾街投行 Jefferies 將該股目標價從每股 61.5 美元下調至 51.3 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 59.2，預期 59.7，前值 59.7

美國 4 月 ISM 製造業指數報 55.4，預期 57.6，前值 57.1

美國 3 月營建支出月增率報 0.1%，預期 0.8%，前值 0.5%

華爾街分析：

Nordea Asset Management 宏觀策略師 Sebastien Galy 表示，Fed 升息前市場氣氛緊張不安，長期以來 Fed 一直在提供流動性，這已被納入對股市的預期，隨各國央行收緊貨幣政策，這種情形現在正在改變。

信安環球投資全球策略師 Seema Shah 表示，由於通膨與 Fed 大幅升息、資產負債表縮減，債券殖利率可能在「可預見的未來」保持在高位。

State Street Global Advisors 投資總監 Michael Arone 稱，如果 Fed 表明未看到通膨有見頂跡象，則會引發投資者關注，擔心 Fed 未來升息幅度可能很快很大。

SPI Asset Management 管理合伙人 Stephen Innes 表示，市場擔心 Fed 可能相當強硬，預料將升息 2 碼（50 個基點），7 月可能升息 3 碼（75 個基點）。

瑞銀全球財富管理的策略師 Thomas Flury 和美國經濟學家 Brian Rose 在報告中寫道，由於聯邦公開市場委員會（FOMC）的強硬立場與地緣政治擔憂可能會支撐美元，預料美元兌歐元將保持強勢。短期投資人可能會考慮在 1.08 美元上方逢低拋收歐元 / 美元。

