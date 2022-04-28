WGC：俄烏戰爭和通膨 Q1全球黃金需求年增34%

根據世界黃金協會 (WGC) 在週四 (28 日) 公布的最新報告顯示，由於對俄烏戰爭和通膨飆升的擔憂，推升了避險需求，黃金 ETF 淨投資需求大增，全球黃金需求在今年第一季年增 34%，創下 2018 年第四季以來新高。

數據顯示，在 2022 年第一季，全球黃金需求年增 34% 至 1234 公噸，創下新高。主要受惠於黃金 ETF 淨投資需求升至 269 公噸所提振，遠高於去年同期的淨減少 170 公噸。

WGC 表示：「在避險需求的推動下，黃金 ETF 出現了自 2020 年第三季以來最強勁的季度流入。」

由於市場對俄烏戰爭和通膨飆升的擔憂加劇，現貨黃金價格上個月一度上漲至每盎司 2,069.89 美元，距離 2020 年創紀錄高點僅一步之遙。

不過，WGC 也表示，今年第一季金條金幣的投資需求下跌了 20% 至 282 公噸，原因是中國再次實施防疫封鎖限制，以及土耳當地金價處在歷史高點。金飾需求也年減 7%，主因是兩大消費國印度和中國的需求疲軟。

今年第一季全球央行淨買入了 84 噸黃金儲備，與去年同期相比下跌了 29%，但是較上一季倍增。

WGC 全球研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，主導黃金市場的兩個最重要因素是通膨上升和俄烏戰爭持續。Artigas 指出，俄烏衝突擾亂能源市場、農業和基本金屬的全球供應鏈，使通膨壓力加劇。

Artigas 也表示，即使地緣政治不確定性正常化，全球經濟仍將繼續感受到全球經濟聯盟轉變帶來的連鎖反應。他認為，在可預見的未來，全球供應鏈碎裂化將使通膨壓力持續升高。