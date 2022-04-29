營收紀錄、中國封城衝擊、通膨排擠消費 6重點一次掌握蘋果財報

蘋果再度交出跑贏市場預期的財報，但高層警告供應鏈問題加劇，防疫封鎖導致成本增加、生產延誤、中國消費者需求也可能受到影響，導致盤後股價回吐財報公布後的漲幅，翻黑下挫 2.2%。

要點一：Q2 營收創歷年非購物季紀錄

蘋果第 2 季營收年增約 9% 至 972.78 億美元，寫歷年同期新高，並創下歷年非購物季紀錄，是僅次於 2021 年和 2020 年購物季的史上第三高營收。此外，獲利和毛利率也都超越市場預期。

F2022 Q2(3/26 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：1.52 美元 vs. 1.43 美元

淨營收：972.78 億美元 (年增 8.59%) vs. 938.9 億美元

毛利率：43.7% vs. 43.1%

蘋果各季營收和淨利。圖取自 AppleInsider

要點二：iPhone 及數位服務是亮點

蘋果財務長表示，第 2 季服務營收寫下歷史新高，iPhone、Mac、穿戴裝置、家用和配件的營收，也都寫下歷年同期新高。此外，拜消費者需求強勁所賜，活躍裝機數締造新猷。

蘋果 Q2 各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：505.7 億美元 (年增 5.5%) vs. 478.8 億美元

Mac 營收：104.35 億美元 (年增 14.73%) vs. 92.5 億美元

iPad 營收：76.46 億美元 (年減 1.92%) vs. 71.4 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：88.06 億美元 (年增 12.37%) vs. 90.5 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：198.21 億美元 (年增 17.28%) vs. 197.2 億美元

第 2 季是 AirPods 3、14 吋 Apple Silicon MacBook Pro、16 吋 MacBook Pro 上市以來第一個完整季度銷售。蘋果也在這段時間推出 iPad Air 5、iPhone SE 和 Mac Studio 桌上型電腦等新品。

蘋果表示，Mac Studio 需求強勁，但因為供應鏈短缺、客製化時間長、需求高昂，大部分訂單都有所延誤，MacBook Pro 也遭遇供應鏈問題。iPad 遭遇尤其嚴峻的供應鏈瓶頸。

要點三：防疫封城影響本季 (Q3) 營收

分析師高度關注中國防疫封控的影響，蘋果表示，上海等地封城適逢蘋果第 2 季即將結束，因此未造成影響，但是第 3 季 (本季) 將感受到衝擊，預估營收將折損 40 億至 80 億美元，而且封城可能影響中國的消費者需求。不過，終端組裝工廠已經復工。

蘋果警告，封城等造成的供應鏈問題，讓本季營收減幅上看 80 億美元。 (圖: AFP)

庫克表示，在供應鏈方面，第 2 季仍以成熟節點影響最大，預料晶片荒持續。

要點四：關注通膨排擠效應

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 提問，蘋果用哪一項指標觀察消費變化，庫克表示一直密切關注「每天銷售」，預估將感受到通膨高漲帶來的影響。

梅斯特里表示，消費者對蘋果各項產品、尤其 iPhone 在第 2 季季初的需求超乎公司預期，但通膨正在影響消費者開支。

要點五：俄烏戰爭、美元升值

美元強勢之際，蘋果坦言匯率將構成逆風，例如日本市場就受到影響。

蘋果 Q2 各地區銷售

美洲：408.82 億美元 (年增 19%)

歐洲：232.87 億美元 (年增 4.6%)

大中華：183.43 億美元 (年增 3.4%)

日本：77.24 億美元 (年減 0.2%)

亞太其他：70.42 億美元 (年減 6.7%)

蘋果在俄羅斯已經停止販售產品，但歐洲業績未受太大波及。庫克拒絕透露在俄國停售而損失多少業績，僅表示，本季受到此因素的打擊將超過第 2 季。

華爾街分析師目前預估，蘋果本季營收約 860 億美元。

要點六：預告服務營收成長減速

數位服務被蘋果視為下一個成長引擎，但也在美、韓、荷蘭等國面臨反壟斷監管壓力。蘋果表示，該業務本季仍能交出兩位數成長，但預料成長將減緩。

數位服務營收第 2 季成長 17%，僅略高於市場預期，遠不及以往動輒 3 到 8 個百分點的領先差距，梅斯特里解釋，受到疫情期間的經濟封鎖、重啟等事件影響，數位服務的年比數據變動比較大。